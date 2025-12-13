Nutrició a la tercera edat

“Manteniu una alimentació saludable”, diuen. “Seguiu una dieta equilibrada”, us aconsellen. Però, el que mai escolteu és “seguiu la nutrició adequada amb la vostra edat”. Per què no hem de seguir la mateixa dieta de joves que d’adults ni quan entrem en la tercera edat? Perquè les persones d’edat avançada experimenten tant canvis físics com psicosocials que produeixen certa “vulnerabilitat” a l’hora de seguir una alimentació saludable.
Si sou una persona en edat avançada o sou el responsable de l’alimentació d’una d’elles, hauríeu de saber com realitzar menús variats i equilibrats. Si no sabeu com, podeu buscar ajuda en serveis de nutrició, que us poden ajudar i ensenyar a elaborar menús segons els vostres requeriments, amb dietes personalitzades i recomanacions culinàries.
Hi ha nombrosos factors que generen un dèficit nutricional que pot ser solucionat amb suplements de vitamines i minerals. En certs casos en què existeixen dificultats motores es pot pensar en utensilis ergonòmics per a facilitar la preparació o ingesta d’aliments (cadires adaptables, utensilis de cuina, coberts, safates…).
Per Tot Sant Cugat