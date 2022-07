Novetats en l’estructura de l’equip d’esquí de fons de la FAE

Aquest dilluns, la seu d’Andbank ha acollit la presentació de la nova temporada per a l’equip d’esquí de fons de la FAE, la Federació Andorrana d’Esquí. Un equip que patirà petites variacions per a seguir adaptant-ho tot a una millora global.

L’acte ha estat presentat per Josep Maria Cabanes, Sots-Director General de banca país Andbank, acompanyat a la taula pel secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, així com el secretari de la FAE, Lluís Ruiz, i el director de la secció de fons, Joan Erola. També han assistit els esquiadors Irineu Esteve, Carola Vila, Gina del Rio i Quim Grioche, a més del preparador dels joves, Xabier del Val.

Primers objectius

L’equip nacional estarà format novament per Irineu Esteve i Carola Vila. L’objectiu d’Esteve serà entrar i consolidar-se al top20 de la Copa del Món, on la passada temporada no va poder tenir una regularitat que es buscarà en la present campanya. Per la seva part, Vila apostarà més per la Copa d’Europa amb algunes presències en la Copa del Món. Es tracta de “fer un petit pas enrere per a poder-ne fer dos endavant”, segons ha explicat l’esportista.

Reforçament del programa dels joves

Així mateix, la direcció de la secció de fons de la FAE ha decidit reforçar el programa dels joves, amb més estades i més activitats amb neu per a entrenar, i diferents sessions amb l’equip de França. Tant Gina del Rio com Quim Grioche disputaran el circuit de la Copa d’Europa, així com els Mundials júniors, en cas que assoleixin la classificació.

Cristian Zorzi, nou skiman

D’altra banda, la secció de fons incorpora aquest any l’skiman italià, Cristian Zorzi, que treballarà el material de l’Irineu Esteve. Zorzi va ser un corredor durant molts anys, i va aconseguir quatre medalles olímpiques. Durant les últimes temporades treballava amb l’equip italià d’esquí de fons. “Zorzi, a més, ens pot aportar molt perquè ha estat corredor i perquè coneix a la perfecció la Copa del Món”, ha assegurat Joan Erola.

Pretemporada

Pel que fa a la pretemporada, l’equip ja ha estat present en una primera estada a Font Romeu, també a la Rabassa amb Esteve i Vila, i amb els joves Grioche i Del Rio a Premanon amb l’equip júnior francès. El pròxim 24 de juliol l’equip nacional viatja a Noruega per a fer una setmana de preparació amb l’equip francès. Després, arribarà el Blink Festival de rollerski, on habitualment competeixen Esteve i Vila, a la ciutat noruega de Sadnes, on participaran en la cursa de clàssic i la cronoescalada. També hi ha altres dues curses urbanes, però arribat el moment el cos tècnic decidirà si en formen part o no. El Blink Festival se celebra del 3 al 6 d’agost, i l’equip tornarà de Noruega el dia 7.

Pendents de les glaceres

La continuació de la pretemporada preveu uns mesos de setembre i octubre amb estades de neu en glaceres, però ara mateix no es poden concretar les dates ni els llocs exactes perquè tot depèn de les possibles nevades que puguin millorar l’estat de les zones altes del Passo Stelvio, Ramsau o Val Celanes, que serien els llocs escollits per a poder entrenar amb bones condicions, i que ara estan sent afectats per la forta calor.