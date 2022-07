Obren inscripcions per als ACTINN Awards 2022 (projectes tecnològics o models de negoci més innovadors)

ACTINN, el clúster de la tecnologia i de la innovació d’Andorra, obre el període d’inscripcions de la tercera edició dels ACTINN Awards. El concurs premiarà l’execució o el potencial dels projectes tecnològics o de models de negoci innovadors presentats.

Aquest dilluns s’ha obert la convocatòria per a optar al premi, l’objectiu del qual és donar visibilitat i acompanyament a nous projectes tecnològics, de transformació digital o de nous models de negoci generadors d’oportunitats de diversificació econòmica o de modernització dels sectors tradicionals del país. El projecte premiat tindrà una dotació màxima de 5.000 euros, així com l’acompanyament i l’accés a la xarxa de contactes del clúster.

Les candidatures presentades seran avaluades per la junta directiva d’ACTINN i es valoraran d’acord amb criteris tècnics i financers en aspectes com el seu nivell d’innovació, el seu impacte en la societat, i la seva factibilitat i viabilitat. Les empreses que desitgin optar-hi podran presentar la seva candidatura fins al 14 d’octubre de 2022 i el 16 de novembre es comunicarà el guanyador. El lliurament oficial del premi es farà dins del marc de la Jornada INNTEC 2023.

La presentació del concurs, les bases de la convocatòria i el full d’adhesió estan disponibles a la pàgina web del clúster mitjançant la plana www.actinn.ad/actinn-awards-2022.

En la segona edició es va atorgar un primer premi dotat amb 5.000 euros a PurpleDye, que ha creat un servei no code per a agilitzar l’ús, l’intercanvi i la recerca de models d’intel·ligència artificial, i un segon premi, dotat amb 2.000 euros, a YouCake, per la transformació digital i operativa del negoci de pastisseria.