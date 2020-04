Novetats en l’àmbit laboral per als Verge entre el 27 d’abril i el 3 de maig

Àries



del 21 de març al 20 d'abril

Et sents més actiu, tant física com mentalment, i practiques més exercici del que és habitual darrerament. Pots rebre noves noticies relacionades amb la teva economia.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Inclinació a posar-te les piles per deixar enrere algun costum contraproduent, aprofita l’energia d’aquest moment. Tens plans que no vols comunicar a ningú de moment.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Amb el Sol amb Urà a Casa XII, experimentes la necessitat de resoldre assumptes molt personals que demanen una actualització. Pots sentir-te més actiu, sobretot de nit.



Cranc



al 21 de juliol

Podries experimentar alguns dubtes amb el que sents per la teva parella. Possiblement només es tracti d’un període de confusió i et farà bé parlar-ne amb un bon amic.



Lleó



al 21 d’agost

Vols millorar la imatge que projectes i podries posar energia en una transformació. Necessitat d’acceptació. Si tens parella, podeu experimentar diferencies ideològiques.



Verge

del 24 d’agost

del 24 d'agost al 21 de setembre

Si mantens una relació sentimental, en aquests dies podries experimentar certa desconfiança o gelosia. Pots fer una inversió en tecnologia. Novetats al sector laboral.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Podries experimentar una mica de tristesa si t’endinses massa en els records. Amb el Sol i Urà per Casa VIII, pots rebre algun tipus d’ajut econòmic que ja no esperes.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Una persona, més jove que tu, pot fer-se present a la teva vida, amb intencions sentimentals. Possible tensió al sector laboral. Sigues prudent per no fer-ho més difícil.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Els assumptes de parella són favorables, ja sigui per iniciar una relació formal o per establir ponts. Ampliació de contactes. Possible tensió amb un fill adolescent.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Amb Sol i Urà per Casa V, una persona, més jove que tu, et farà saber que li agrades. A nivell laboral, ets ben valorat per l’empresa i a més pots tornar a la normalitat.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Possible necessitat d’alliberar-te d’un lligam que no et deixa fer el teu camí. Si hi havia diferències amb un fill, es pot donar el diàleg per retrobar-vos cordialment.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Una persona que viu a prop teu et produeix molta atracció i sembla que cercaràs la forma de contactar-hi. Dies de moltes comunicacions escrites i de gran inspiració.