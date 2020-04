Cuina Fàcil: Arròs d’aprofitament

No és el primer cop que em passava, ni segurament serà l’últim. Estic convençut que molts de vosaltres també heu passat per aquesta situació. En el moment menys pensat i per sorpresa algú de casa et pregunta: per què no em fas aquell plat que tant m’agrada? Fes-lo per avui, va! La insistència és tanta que, al final, més que una demanda, és una coacció a la qual no t’hi pots negar perquè t’ho sentiries dir una setmana seguida.

El darrer cop d’una situació així em va passar fa pocs dies, els de casa em van dir que els cuinés un arròs, fent-me l’observació que ja feia un temps que no els n’havia fet.

Maldecap al canto, vaig pensar. Sense poder anar al mercat durant uns dies, quins ingredients tindria disponibles? I, amb el que trobés per la nevera i el congelador, seria suficient per a que l’arròs els satisfés? Dit i fet! Em vaig posar a remenar i, en poc temps, em vaig trobar amb un bon grapat d’ingredients que em permetrien “salvar els mobles”.

Per al sofregit no hi havia problema perquè de cebes i alls sempre se n’acostuma a tenir. També tenia fulles de llorer, tomàquets de pera per ratllar… Però, de sobte em vaig quedar sense alè. I el pebrot? Uf! Ràpidament vaig recordar que en tenia de congelat i que el podria utilitzar perfectament. Només hauria d’afegir-lo a la cocció més tard de l’habitual, perquè, la congelació, ja el cou una mica, el deixa més aviat tou.

D’arròs sempre en tenim i, a més, del Delta. Però, i la carn? Havia de ser arròs amb tall i verdures, perquè de peix i marisc sí que tenia clar que, a casa, no n’hi havia en aquell moment. Remenant pel congelador vaig trobar costella de porc i, miracle! Fins i tot, em van sortir uns trossos de pollastre. Bàsicament carcassa d’un pollastre al que vaig separar les dues cuixes i els dos pits. Per tant, tenia les ales, costelles, fetge, coll i algun os més. Amb això, junt amb la costella de porc sabia que estava salvat.

Després de tot aquest preàmbul, aniré per feina i us explicaré les passes que vaig seguir. Per començar vaig posar 3 cullerades de greix d’ànec (no ho vaig fer amb oli) d’un confit que havíem menjat. El greix el tenia a la nevera de feia uns 10 dies. També hi vaig posar 4 o 5 fulles de llorer petites. Quan la cassola era calenta i el greix desfet, llavors, ja hi vaig posar la costella de porc i els trossos de pollastre (sort que en el seu dia no vaig llençar la carcassa).



Amb la carn ben enrossida a foc més aviat fort va arribar el moment d’incorporar la ceba i l’all que havia tallat en daus no massa grans. Al poc d’haver-los posat, hagués hagut d’introduir el pebrot, però, recordeu que, el que tenia, era congelat. El mateix passa amb la carxofa. Tampoc en tenia a casa. Però, sí que vaig localitzar un pot de cors de carxofa que hi posaria quan la cocció es trobés en un estat més avançat. Recordeu, la carxofa, en ser de conserva, ja està cuita i, el pebrot, ja estava força tou després de la descongelació.

Per tant, quan la ceba i l’all ja eren quasi cuits (igual que la carn), aleshores, sí que hi vaig afegir el pebrot. Després de remenar amb cura tots els ingredients regaria amb un got de brandy tot el que fins en aquell moment hi havia a la cassola i, amb el licor ja reduït, hi vaig posar el tomàquet de pera ratllat i, alerta! Com si d’una picada es tractés em vaig atrevir a posar-hi una cullerada de salsa de calçot. Ho faré més sovint. Quin toc tan bo que li dona. En aquell punt, vaig deixar que tot fes xup-xup. I, torn per a l’arròs. Com que el sofregit em va proporcionar una base encara sucosa, vaig estar remenant l’arròs i la resta d’ingredients fins que els grans van absorbir el líquid que hi havia. Va ser en aquest moment quan ho vaig cobrir tot de brou de pollastre i, amb el brou incorporat, també hi vaig posar els cors de carxofa que tenia en conserva. No ho vaig fer abans, perquè, altrament, s’haguessin trinxat (la carxofa en conserva és molt delicada). Ah! Una cosa que vull recordar-vos. L’aigua de la conserva la vaig afegir a la cassola on hi tenia el brou de pollastre. Aquella aigua (com passa amb els pots d’espàrrecs, xampinyons, faves, etc) té el gust del producte i recomano de no llençar-la mai. És pot congelar.

Ep! Que no se m’oblidi. Tal com hi vaig posar el caldo, també hi afegiria un grapadet de farigola i una mica de romaní. Hi donen un toc realment fresc i amb sabor i flaire a camp.

Doncs, ja ho tenia. Amb el brou i tota la resta a dins, ho vaig deixar 15 minuts al foc. Després, ho vaig retirar i va estar reposant dos o tres minuts més. Una altra cosa a tenir en compte és que, una cassola, cou amb més escalfor que una paella, reté més la calor. Això vol dir que, a la cassola, correm el risc que l’arròs se’ns passi. O sigui que, molt de compte amb les coccions.

El resultat final va ser més que satisfactori. Els de casa em van felicitar, cosa que un cuiner sempre agraeix. Vaig acabar ben content, tant perquè tots van repetir, com perquè em van deixar tranquil durant uns quants dies, abans no em van tornar a demanar que els preparés un altre plat.

Bon profit i fins al proper article.