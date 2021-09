Nova temporada de la brama del cérvol als espais naturals del Pirineu i Prepirineu

Amb el final de l’estiu i l’arribada de la tardor es produeix un dels espectacles més impressionants que ens ofereix la natura al Pirineu i el Prepirineu: la brama del cérvol. Més enllà de l’indubtable interès que aquest fenomen pugui tenir per als biòlegs, la brama s’ha consolidat com un reclam turístic important per a atraure visitants.

Diversos espais naturals i empreses ofereixen entre el seu catàleg d’activitats aquest producte d’ecoturisme, una experiència única que es pot observar des de mitjan setembre fins a mitjan octubre en indrets com la Reserva Nacional de Caça de Boumort, situada entre el Pallars Jussà i l’Alt Urgell; el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el Parc Natural del Cadí-Moixeró, entre altres.

Coincidint amb l’època de l’aparellament, els cérvols mascles competeixen amb els seus brams per conquistar les femelles. A més, els grans ungulats dominants creen els seus propis harems, bramen constantment i marquen el territori amb secrecions i rascant els troncs dels arbres amb la cornamenta. Els individus dominants desenvolupen una activitat intensa per mantenir unit l’harem durant aquesta època de zel i no paren de perseguir-se i de lluitar amb la resta de mascles competidors.

És una època en què és fàcil observar cérvols pel bosc o, fins i tot, creuant els camins i les carreteres. El moment òptim per sentir bramar els animals és a primera hora del dia (quan despunta el sol) o al capvespre.

Paquets turístics

Per tal de facilitar l’accés a aquest espectacle únic de la natura, diferents empreses de turisme ofereixen paquets turístics que inclouen l’allotjament, el trasllat a la Reserva de Boumort amb 4×4 i un guia especialista que facilita l’accés als llocs on es pot sentir la brama en primera persona. Tot i que es pot fer la visita per compte propi (hi ha 4 rutes recomanades, que cal fer obligatòriament en 4×4), es recomana contractar una empresa de guiatge per tal de gaudir de l’experiència amb total tranquil·litat i sense perjudicar la fauna.

Enguany es continua amb el mateix format que l’any passat pel que fa a la temporada de la brama, que anirà del 15 de setembre al 15 d’octubre, és a dir, es manté la regulació del tram central de la pista que passa pel refugi de Boumort destinat exclusivament per a empreses de guiatge.

La iniciativa “Vine al Pallars, Viu el Jussà“, fruit de la col·laboració entre l’Associació de Cases de Turisme Rural i l’Associació APAT, també ofereix sortides guiades a la brama del cérvol.

Punts gratuïts d’observació

La Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars i el Parc de l’Alt Pirineu habiliten, com cada any, tres punts gratuïts d’observació amb educadors i material òptic a les Valls d’Àneu (concretament a Gavàs, Alòs i les Ares). Són punts de lliure accés per a tothom. D’altra banda, i de forma privada, diversos guies intèrprets acreditats pel parc acompanyen els visitants durant l’observació de la brama a la zona del massís de l’Orri, concretament a Tornafort i a les valls de Cardós. A més a més, MónNatura Pirineus també ofereix una activitat guiada de pagament a Gavàs, a les Valls d’Àneu.

Pel que fa al Parc Natural del Cadí-Moixeró, per al 25 de setembre s’ha programat una sortida naturalista guiada per conèixer i observar cérvols a la zona. L’activitat estarà limitada a dos grups de 10 persones i anirà a càrrec de membres especialitzats en fauna del cos d’agents rurals del Berguedà. A banda d’aquesta proposta institucional, empreses de la zona també ofereixen guiatge per gaudir de l’espectacle.

Trentè aniversari de la Reserva Nacional de Caça de Boumort

La Reserva Nacional de Caça de Boumort, creada l’any 1991, té una extensió d’unes 15.000 hectàrees i està situada entre les valls de la Noguera Pallaresa i el Segre. L’espai inclou les serres de Boumort, Carreu, Cuberes i Batsacans. Pel que fa a la fauna, l’espècie característica és el cérvol ibèric, ja que hi ha una de les poblacions més importants i ben estructurades dels Pirineus. A més, és el millor espai natural de Catalunya per observar voltors. Actualment la serra de Boumort és l’únic indret d’Europa on nidifiquen les quatre espècies d’ocells carronyaires del continent.

També hi destaca la presència de l’isard, el cabirol, el porc senglar, el gall fer, el picot negre, el mussol pirinenc, la becada, el trencalòs (és la zona de Catalunya amb més presència d’aquesta espècie), l’aufrany, l’àliga daurada, el falcó pelegrí o el duc. Entre els carnívors hi destaca la presència de la guineu, el teixó i la fagina.