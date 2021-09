Victòria de Miquel Travé a la Copa del Món d’eslàlom a la Seu d’Urgell

Final rodó del retorn de la Copa del Món ICF de Canoa Eslàlom a la Seu d’Urgell, amb la victòria de l’urgellenc Miquel Travé en C1 masculí, el seu primer triomf en una prova del circuit mundial absolut.

El canoista del Cadí Canoë–Kayak, de 21 anys, s’ha imposat a la final (88.81) després de superar per només 32 centèsimes el britànic David Florence. El veterà palista escocès, de 39 anys, ha mostrat que segueix en primera línia amb un temps de 89.13. La medalla de bronze ha estat per a un altre dels favorits, l’alemany Franz Anton (90.42). Per la seva part, el gallec Luis Fernández (Penedo) també ha completat un bon cap de setmana amb un 7è lloc (93.73). En canvi, el basc Ander Elosegi (Santiagotarrak) no ha tingut sort a la semifinal, on ha quedat 14è (93.95). Una eliminatòria prèvia que també havia guanyat Travé.

Just després de confirmar el primer lloc, Miquel Travé s’ha mostrat “molt content” perquè “és el que sempre havia somiat, guanyar una competició de Copa del Món i, a més, fer-ho a casa”. Tot i que enguany encara no hi ha pogut haver públic (a causa del reglament vigent de l’ICF de prevenció de la COVID-19), l’esportista pirinenc ha agraït el suport que ha rebut tant des de fora del recinte com de tots els membres del Cadí CK i col·laboradors que eren al Parc del Segre. També ha destacat el fet d’haver guanyat tot i tenir una penalització de dos segons, cosa que mostra que ha marcat un molt bon temps. Tot seguit, ha rebut la felicitació de companys d’equip, membres d’altres equips i representants institucionals, entre els quals hi havia l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i el tinent d’alcalde d’Esports, Carlos Guàrdia.

Aquesta no ha estat l’única medalla de la jornada pel Cadí CK, que també tenia quatre representants a la prova de C1 femení. En aquesta categoria, Núria Vilarrubla ha sumat un nou podi al seu palmarès, amb el 3r lloc final (100.43). La també membre del Cadí Mònica Doria, per l’equip d’Andorra, ha finalitzat 5a (102.39), just per davant de les basques Miren Lazkano (Atlético), que ha estat 6a (103.27), i Klara Olazabal (Santiagotarrak), que ha acabat 9a (110.31).

L’australiana Jessica Fox ha completat un doblet a la Seu i, a la victòria de K1, hi ha afegit la de C1, novament un excel·lent temps (93.07). La medalla de plata ha estat per a la txeca Tereza Fiserova (99.39). D’altra banda, a la semifinal, Mònica Doria i Núria Vilarrubla havien marcat respectivament el primer i el segon millor temps, per la qual cosa han estat les últimes a baixar. Les altres dues components del Cadí i del combinat andorrà, Noemí Font i Laura Pellicer, han quedat respectivament 25a (189.45) i 30a (266.95), en un recorregut que ha estat complicat de superar per a moltes participants.