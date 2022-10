Nova formació a l’Alt Urgell per a potenciar l’emprenedoria: ‘Vull crear una empresa. Com ho he de fer?’

El proper dimecres, dia 26 d’octubre, tindrà lloc a la Seu d’Urgell una xerrada destinada a totes aquelles persones que volen emprendre i crear una empresa. Serà una sessió d’un parell d’hores aproximadament sobre quins són els passos i els tràmits que ha de realitzar una persona quan vol crear la seva empresa.

La sessió tractarà sobre com passar de tenir una idea a constituir-se com empresa per a començar l’activitat econòmica, com s’han de fer aquests passos, on s’han de fer, etc. Aquesta xerrada tindrà lloc al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu – CETAP (3a planta de l’Edifici de les Monges, la Seu d’Urgell).

Aquesta sessió serà força dinàmica i s’adaptarà a tots els dubtes i qüestions que puguin tenir els assistents. A més, per a complementar la sessió, per a aquells assistents que ho requereixin podran comptar amb assessorament personalitzat i gratuït de la mà de la mateixa gestoria. Un cop finalitzi la xerrada, aquelles persones interessades podran parlar amb el personal del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya per a inscriure’s a aquest assessorament a càrrec de personal especialitzat que tindrà lloc els dies posteriors a la xerrada.

Amb aquestes accions es vol donar un cop de mà a totes aquelles persones emprenedores que tenen una idea i necessiten assessorament sobre com han d’actuar a continuació i quina és la millor opció per a crear i constituir la seva empresa. A més, aquesta xerrada serà útil per a aquelles persones que ja han rebut assessorament en altres ocasions perquè serà actualitzada en base a la nova Llei 18/2022, de 28 de setembre, sobre creació i creixement d’empreses.

Aquesta xerrada i els posteriors assessoraments estan organitzats pel Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya en col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Se situa en el marc del projecte Start-Up que té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en zones rurals.

Per a més informació, les persones interessades poden escriure a cauc@cauc.cat o trucar al 973 355 798. La inscripció a la xerrada s’ha de fer telemàticament per mitjà de l’enllaç: https://forms.gle/UmjKFco2n2qh7u4b7