Inauguració, aquest diumenge, del Club Caní Pirineus Andorra

El Club Caní Pirineus Andorra s’inaugurarà aquest diumenge, dia 23 d’octubre. Serà al terreny del Centre Caní Kissos, a la carretera general número 1, a Sant Julià de Lòria. En l’esdeveniment, a les 11 hores, hi haurà una demostració Pre Agility i, a les 12 hores, una exhibició de rally Obedience.

Per a la inauguració del club s’ha previst l’assistència de participants de Catalunya per a prendre part en les dues modalitats esmentades. Entre d’altres, hi haurà la Campiona d’Espanya del 2022 a la categoria reina, Biaix Aubach amb el seu gos Thay i, també, un dels pocs jutges d’Espanya de Rally Obedience, David Cabrerizo.