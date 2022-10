SAGA, un saló del gaming que vol ser el referent del món dels videojocs als territoris de parla catalana

Plataforma per la Llengua impulsa, per primera vegada, un saló del gaming que vol ser el referent d’aquest sector als territoris de parla catalana. Es diu SAGA i se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 de desembre al recinte de la Farga de l’Hospitalet. El saló inclourà una zona firal amb les últimes novetats del món dels videojocs; oferirà un espai perquè, qui ho vulgui, pugui jugar fins a 36 hores amb els seus amics; permetrà enfrontar-se a alguns dels millors videojugadors del panorama català, i programarà competicions de primer nivell que seran retransmeses en català.

A més, en el marc del saló, també es lliuraran els Premis SAGA als millors videojocs en llengua catalana. Les entrades ja es poden comprar a través del web i hi ha l’opció de comprar-ne per a tot el cap de setmana o només per a un dels dos dies, a més de l’entrada especial que permet instal·lar l’ordinador personal a l’espai de joc i participar en els campionats.

La iniciativa neix per a ser el punt de trobada de les empreses creadores de videojocs, les comunitats de jugadors, els treballadors del sector, els centres formatius i les institucions públiques, i vol agafar el relleu de NiceOne, una fira de videojocs i esports electrònics que es va deixar de fer el 2019. Catalunya concentra el 50% de la facturació d’aquest sector a l’Estat espanyol i, tanmateix, la presència del català en aquest món continua sent força residual.

Plataforma per la Llengua assumeix el repte d’impulsar una fira que sigui un referent per a aquest sector econòmic tan important, amb l’objectiu de potenciar la llengua als videojocs i donar visibilitat a les competicions, les retransmissions de partides i els jocs en català.

Un dels plats forts de SAGA seran les competicions entre els millors equips que participen en els campionats dels videojocs League of Legends (LOL) i Valorant, que organitza de manera regular Gamesports Electrònics. En aquestes competicions, que es diuen LlOP, els jugadors han d’interactuar en català amb el públic i les retransmissions a través de Twitch es fan en català.

Gràcies a l’acord amb Gamesports Electrònics, en el marc de SAGA s’organitzarà un torneig de les estrelles amb els millors equips de la competició de LOL que servirà també per a presentar els equips de la nova temporada, que començarà el gener del 2023. A més, pel que fa a Valorant, gràcies a aquest acord, se celebraran a SAGA les semifinals i la final de la competició LlOP d’aquest videojoc.