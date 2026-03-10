Descens de les matriculacions de vehicles respecte el febrer de fa un any

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes de febrer de 2026 han estat 410, el què suposa una variació percentual del -6,8% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives “Camions i Camionetes” amb un +24,3% i “Altres” amb un +13,3%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -36,7% i “Turismes” amb un -3,9%.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al febrer de 2026 han estat 787, fet que equival a una variació percentual del +0,4% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 784 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són: “Turismes” de +27 unitats (+4,9%), “Camions i Camionetes” de +6 unitats (+7,7%) i “Altres” de +7 unitats (+33,3%). En canvi, “Motocicletes i Ciclomotors” presenta una variació negativa de 37 unitats (-28,7%).
Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.455, fet que equival a una variació percentual del +10,2% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.952 vehicles.