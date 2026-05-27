Nova edició de la Trobada de Glosa Escolar de l’Alt Urgell

L’alumnat de l’Alt Urgell es trobarà aquest dijous vinent, 28 de maig, a la XI edició de la Trobada de Glosa Escolar. L’acte tindrà lloc a partir de les 10 de matí al Pavelló Municipal de la Seu d’Urgell. Nyacres, garrotins i d’altres melodies sonaran amb l’acompanyament musical del Pep Lizandra, Allona Rivera i professorat dels centres participants.
Durant el curs, els professors de música han preparat la trobada en el marc d’una activitat del Pla de formació de zona del Centre de Recursos Pedagògics. Als centres educatius s’ha treballat la improvisació, l’elaboració de quartetes, les rimes i les diferents melodies de les corrandes. Ara l’alumnat haurà de superar tres proves d’improvisació a partir d’objectes, paraules o quartetes inacabades.
A la trobada hi prendran part les següents escoles: Pau Claris i Mn. Albert Vives, de la Seu d’Urgell; l’Institut Escola d’Oliana, l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell, la ZER Narieda (Escola Sant Miquel de Peramola, Escola Sant Climent de Coll de Nargó i Escola Miret i Sans d’Organyà) i la ZER Urgellet (Escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, Escola de Castell-ciutat, Escola Tuixent i Escola Sant Esteve d’Alàs).