El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida participa des d’aquest dimecres i fins diumenge, 26 de gener, a la 40a edició de la Fira Internacional de Turisme-Fitur 2020 de Madrid. L’objectiu és promocionar tota l’oferta turística que proposa la demarcació, com ara la neu, el turisme actiu i els esports d’aventura, la natura, els productes culturals i la gastronomia, així com el patrimoni natural i cultural reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Mundial o bé amb altres segells internacionals.

El Patronat de Turisme s’inclou en l’estand de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme (pavelló núm. 7), amb l’espai “Pirineus”, on hi ha representats els consells comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès. En l’apartat “Terres de Lleida” s’hi troben els consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. La Val d’Aran hi té un espai propi amb les marques ‘Pirineus’ i ‘Terres de Lleida’, respectivament.

El president de la Diputació, Joan Talarn, assistirà aquest dimecres a la jornada d’inauguració de la fira, acompanyat per la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol.