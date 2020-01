L’Esbart Laurèdia inicia l’any amb l’espectacle, Mostra 2020, avui. Com a novetat, es presentarà la nova secció de música folk de la formació que s’anomenarà, Andosins. Dirigida per Tito Pelàez, cofundador del grup El Pont d’Arcalís, i Ivan Caro, de l’Orquestrina Caro, està integrada per 14 músics.

La Mostra 2020 aplegarà dalt de l’escenari de l’auditori Claror a una 70a de dansaires, és a dir, totes les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia. L’entrada és gratuïta.