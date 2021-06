Nova denúncia penal contra un conductor andorrà per doblar el límit de velocitat a la C-14 a Peramola

Nova denúncia penal contra conductors temeraris a la carretera C-14 a l’Alt Urgell. Els Mossos d’Esquadra han posat en mans del jutjat de Solsona un home de 28 anys, de nacionalitat andorrana, per circular a més del doble de la velocitat permesa en un tram de Peramola, municipi en el qual ja hi ha hagut d’altres episodis semblants.

L’acusat s’enfronta a ser condemnat per un delicte contra la seguretat del trànsit, per circular amb un velocitat penalment punible. Els fets es van produir aquest diumenge, poc abans de 2/4 de 12 del migdia, en un control al quilòmetre 147,1 de la C-14. El radar va enxampar el conductor andorrà circulant a 192 km/h, en un punt on el límit permès és de 90 per hora.

El presumpte delinqüent viari haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció de Solsona.