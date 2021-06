Seleccionats 14 logotips per a la candidatura d’Andorra com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han lliurat els diplomes i premis als finalistes del concurs nacional per triar el logotip de la candidatura ‘Andorra, reserva de la biosfera’. En l’acte, que s’ha celebrat aquest dilluns a la tarda a l’Edifici Administratiu del Govern, també ha participat el secretari d’Estat de Diversificació Economia i Innovació, Marc Galabert.

En el transcurs de l’actual fase informativa de la candidatura es va decidir fer partícips els alumnes del país –en concret de segon cicle de Segona ensenyança de tots els sistemes educatius del país– a través d’un concurs per dissenyar i seleccionar el logotip. D’aquesta manera, s’informa del projecte i es fomenten les dinàmiques participatives dels joves, aprofundint, alhora, en conceptes plàstics com els estils o les tècniques gràfiques, així com en qüestions relatives a les ciències socials i naturals presents en les reserves de la biosfera.

Així doncs, a les classes de plàstica, ciències naturals i socials, s’ha arribat a un total de 1.350 alumnes dels tres sistemes educatius, dels quals 102 han decidit voluntàriament crear el seu logotip. Entre l’1 i el 15 de juny s’han exposat els 102 logotips a la plataforma de participació ciutadana del Govern VISC.

De cada centre escolar participant ha sortit un premiat, que és aquella proposta que ha acumulat el major nombre de vots. En cas que el nombre de propostes en el mateix centre escolar hagi sigut superior a vint s’han premiat les dues propostes més votades d’aquella escola. El total de les propostes premiades passaran a la segona fase selectiva del concurs de selecció del logotip ‘Andorra, reserva de la biosfera’.

Paral·lelament, un comitè tècnic d’experts en disseny ha proposat aquelles creacions tècnicament més interessants per tal d’elevar-les també a la segona fase, independentment d’haver estat, o no, premiades en la votació ciutadana.

D’aquesta manera, han resultat guanyadors, en la fase inicial del concurs, 14 joves. Dels 14, 9 han guanyat pel vot popular i 5 han estat triats pel comitè tècnic.

Els guanyadors han estat, per part de l’Escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp: Ada Domene, Màxim Vidal Evangelista i Alex Da Costa. Per part de l’Escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, Màxim Pol, i per l’Escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino, Matias Grassi.

Del Col·legi Mare Janer, han guanyat Kilian Elses, Marc Sanchez i Alèxia Puig. Del Col·legi Sant Ermengol, Sara Obiols i Ona Oriols. A l’Escola Sagrada Familia ha guanyat Anna Orobitg, David Adran i Laia Dijkstra. Finalment, per part del Lycée Comte de Foix ha guanyat Gerardo Vizmanos.

Finalment, en la fase final del concurs es triarà la proposta guanyadora. El 15 de setembre del 2021 es comunicarà el logotip guanyador, que se sotmetrà, si escau, a una reinterpretació i perfilat per part d’un professional del disseny i del grafisme.

Actualment hi ha 701 Reserves Biosfera en 124 països, de les quals 21 son transfrontereres. Andorra es convertiria en el primer país del món en ser considerat íntegrament reserva de la biosfera de la UNESCO.