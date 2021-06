Canillo tanca el primer trimestre amb un superàvit de més de 2,6 milions

El Comú de Canillo ha celebrat aquesta tarda de dilluns el tradicional Consell de Comú Sabut (Pagament de les Terces). La corporació comunal ha presentat el tancament pressupostari del primer trimestre del 2021 en el que es destaquen més de 2,6 milions d’euros de superàvit, l’autorització del 68,5% de les despeses de funcionament i una inversió de l’11,4% del global pressupostat per aquest exercici.

Pel que fa als tres primers mesos de l’any, els ingressos van ser de 3.974.780 euros i les despeses d’1.354.009 euros. Cal destacar que els ingressos propis van superar el 54% del total d’aquesta partida.

L’administració que encapçalen el cònsol major i el cònsol menor, Francesc Camp i Marc Casal, respectivament, valora que “els indicadors d’aquest període ens fan tenir una previsió d’ingressos que es mantindrà en la línia fixada en el pressupost del 2021, ja que en el primer trimestre s’ha liquidat el 29% de la previsió inicial del pressupost i, per tant, podrem dur a terme, els projectes plantejats en el pressupost inicial”.

Una de les partides a tenir en compte és la de l’impost de construcció que destaca per la seva evolució amb una liquidació del 83,23% del total del pressupost.

Conscient de la situació econòmica a causa de la pandèmia, la corporació comunal continua ferma amb la política de contenció de la despesa de funcionament, i, al mateix temps, assegurant els serveis necessaris a la ciutadania. El Comú ha compromès la totalitat de la despesa pel que fa a la recollida selectiva o el transport a la demanda (L’Uclic), i ha mantingut els ajuts COVID per a les famílies i les empreses de la parròquia així com continua facilitant els pagaments fraccionats i els ajornaments de les taxes i els tributs.

En el capítol de les despeses de personal es va liquidar un 20,18% i el consum de béns corrents un 14,79% del pressupostat.

Durant el primer trimestre, el gruix de pagaments han estat d’imports reconduïts dels anys anteriors en projectes com ara la passarel·la tibetana, l’aparcament de Ransol, la reforma de l’edifici del telecabina de Canillo, la primera fase de l’embelliment del nucli antic de Soldeu, el punt de recollida selectiva de Prats o les millores a la xarxa d’aigües residuals, entre d’altres. L’import total liquidat de romanents ascendeix a més de 3,1 milions d’euros.

Durant la sessió d’avui, el Comú ha aprovat l’ampliació d’una pòlissa de crèdit sol·licitada per ENSISA per un import màxim de 24 milions d’euros amb l’objectiu de fer front a les necessitats de tresoreria de l’estació de Soldeu El Tarter que provenen de la temporada d’hivern passada a causa de la situació de crisi sanitària de la COVID-19 i de les conseqüències econòmiques que se’n deriven. A més, com a garantia d’aquest crèdit s’amplia la garantia hipotecària sobre dues finques de la propietat de la societat que explota el domini esquiable. ENSISA preveu un bon ritme de recuperació dels seus resultats en el termini de tres anys.