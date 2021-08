Nous senyals de radar de color taronja a Espanya

Tan sols hi ha instal·lats uns 300 nous senyals de radar en les carreteres espanyoles, però cada vegada serà més freqüent trobar-se amb algun d’ells quan circulem.

Hi ha tres comunitats que actualment no disposen d’aquesta mena de senyalització (Catalunya, País Basc i Canàries), però en la resta d’Espanya, 8700 km són trams considerats com d’alta sinistralitat, i per això amb aquest senyal, la DGT pretén avisar del perill a fi que s’adoptin les precaucions necessàries.

Al contrari del que pensa la gent (creuen que a la distància indicada en la part inferior del senyal es troba un radar fix), el que veritablement indica el senyal és la longitud que amida el traçat perillós i sobre el qual podem trobar-nos una major vigilància. Control, que pot realitzar-se amb qualsevol dels radars mòbils existents (vehicles estacionats o circulant, radars amb trípode, helicòpters Pegasus, etc.). Tot això, amb l’objectiu de reduir el nombre d’accidents de trànsit en les carreteres i aconseguir per fi l’anhelat objectiu 0.