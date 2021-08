Hamnet, de Maggie Farrell, guanyadora del Women’s Prize de Narrativa

Títol: Hamnet

Autor/a: Maggie Farrell

Pàgines: 360

Editorial: L’Altra Editorial

Sinopsi:

“Hipnòtica i magistral, terriblement íntima. Hauria de guanyar tots els premis literaris de l’any”, The Guardian

“Una novel·la espectacular i brillant”, David Mitchell

Un dia d’estiu de l’any 1596, una nena de Stratford-upon-Avon, un poble a prop de Londres, torna de l’escola cansada, amb febre, mal de cap i poques ganes de jugar amb el seu germà bessó, el Hamnet. Angoixat, ell busca per tota la casa algú que pugui ajudar-los, però no hi troba ningú. La mare, un esperit lliure i excèntric, és al jardí on cultiva plantes medicinals, a més d’un quilòmetre de distància, vigilant els ruscos d’abelles. El pare és a Londres, treballant al teatre, i la germana gran i l’àvia han anat al poble a comprar. Cap és conscient de la tragèdia que s’està desfermant a casa seva.

Hamnet és la història d’una dona feréstega i el seu xoriguer, del fill d’un guanter que fuig de la vida que li tocava per casar-se amb la dona que estima i dedicar-se a la seva passió, el teatre, i del fill de tots dos, que no passarà mai a la història però donarà títol a una de les obres de teatre més cèlebres de tots els temps. I, al cor de tot plegat, el retrat lluminós i vivíssim d’un matrimoni poc convencional, del vincle indestructible entre dos germans bessons i del dolor d’una pèrdua irreparable, devastadora i tristíssima.

Autor/a

Maggie O’Farrell (1972) va néixer a Coleraine, Irlanda de Nord. Ha publicat les novel·les After You’D Gone (2000), My Lover’s Lover (2002), The Distance Between Us (2004, guanyadora de el premi Somerset Maugham), La extraña desaparición de Esme Lennox (2007), La primera mà que va sostenir la meva (2010; Llibres de l’Asteroide, 2018; guanyadora de el premi Costa de novel·la), Instruccions per a una onada de calor (2013) i Ha de ser aquí (2016; Llibres de l’Asteroide 2017), i un llibre de memòries, Segueixo aquí ( 2017; Llibres de l’Asteroide, 2019). La seva última obra, Hamnet (2020; Llibres de l’Asteroide, 2021), per la qual ha rebut el prestigiós Women ‘s Prize for Fiction, ha estat considerada per la crítica i els lectors com una de les grans novel·les de l’any i un dels deu millors llibres de 2020 segons The New York Times i The Washington Post

Font: lacasadellibro