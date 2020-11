Nous protocols d’atenció a infants i joves en situacions de risc, abús, agressió sexual o maltractament

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà, –juntament amb el cap d’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Jordi Olivé,– ha presentat avui el Procediment i protocol de notificació i actuació social de les situacions de risc dels infants i els adolescents (PAS) i el Procediment i protocol d’actuació immediata en casos d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents (PAI).

Dos nous instruments que, tal com ha explicat Milà, actualitzen el Protocol d’actuació en casos d’infants en perill (PACIP), que es va aprovar el 2005, i que establia unes línies d’intervenció per actuar en dos supòsits: la sospita de maltractament i la certitud o evidència raonables de qualsevol situació de maltractament. Durant els quinze anys de vigència, el PACIP ha estat una eina útil que ha fet possible la intervenció coordinada dels professionals encarregats de la protecció a la infància i l’adolescència davant de situacions de risc o desemparament, però s’ha fet palesa la necessitat de renovar-lo, ja que al llarg d’aquest temps han sorgit noves realitats i necessitats socials.

Així doncs, la secretària d’Estat s’ha referit els beneficis de l’entrada en funcionament del PAI, d’entre els quals ha destacat l’evitament de la victimització secundària de l’infant o l’adolescent, així com l’acompanyament a l’infant o adolescent i a la família durant el procés judicial. En el cas del PAS, Teresa Milà ha avançat que amb el seu establiment es fixen, entre d’altres, la facilitat de denúncia per mitjans informàtics; i l’accés a la denúncia per part de la ciutadania o els adolescents.

Un seguit de novetats que garanteixen la detecció, i posterior atenció, d’un major nombre d’infants i adolescents en possible situació de risc. De fet, Milà ha posat en relleu que ambdós protocols han estat consensuats amb la Comissió Nacional d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (CNIA).

En paral·lel, i com a complement d’aquests dos nous protocols, es crea el telèfon 175, en un conveni de col·laboració amb Andorra Telecom, que permet la notificació de la ciutadania de les possibles situacions de desprotecció en què poden trobar-se els infants i els adolescents. Una nova línia telefònica gratuïta i activa les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

El PAI: actuació immediata en casos d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual o maltractament físic contra infants i adolescents

Entrant al detall, Jordi Olivé ha assenyalat que el PAI “és un pas més per protegir de manera eficaç, àgil i positiva els infants i els adolescents víctimes de maltractament, abús o agressió sexual.” En aquest sentit, el cap d’Àrea ha manifestat que el PAI té l’objectiu d’establir unes pautes d’actuació per detectar i notificar situacions de maltractament, abús o agressió sexual, així com definir els mecanismes de relació entre les administracions encarregades de l’atenció i la protecció dels infants i els adolescents. També es tracten els processos de comunicació i coordinació amb els professionals que intervenen.

En concret, les institucions, els serveis i els departaments implicats en la intervenció als efectes d’aquest protocol són els següents: Cos de Policia; Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Ministeri; Àrea de Medicina Legal i Forense; Fiscalia; Batllia; i Tribunal de Corts.

Pel que fa al procediment d’actuació, el PAI s’activa en el moment en què una persona, sigui un ciutadà o un professional, té una sospita fonamentada o una evidència d’una situació d’abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra un infant o adolescent, mitjançant la visualització de lesions físiques, d’episodis de maltractaments recents o la declaració explícita de l’infant o l’adolescent. Així, qualsevol persona –incloent els mateixos menors– que detecti una situació d’aquest caire ha de notificar-la, d’acord amb aquest Protocol, al Cos de Policia, que activa el PAI. En cas de dubte, s’ha de contactar al telèfon 175 per rebre informació respecte al procediment que s’ha d’efectuar, així com suport i orientació professional.

En aquest sentit, Olivé ha remarcat que la detecció ha de ser tan precoç com sigui possible per prevenir conseqüències més greus i incrementar les possibilitats d’èxit de la intervenció, tractar les seqüeles, així com evitar la reiteració de la conducta detectada.

D’aquesta manera, un cop la Policia rep l’alerta s’engega el circuit d’actuació policial, social i judicial, que comprèn als diferents agents esmentats anteriorment. En el procés l’obtenció de proves no ha d’ocasionar una victimització secundària als infants i els adolescents.

Per això s’han d’emprar recursos senzills i han de regir els principis d’intervenció mínima, celeritat i especialització. Així, es determina la declaració de la víctima amb totes les garanties processals i evitar o minimitzar declaracions.

El PAS: notificació i actuació social de les situacions de risc dels infants i els adolescents

Quant al PAS, Jordi Olivé ha manifestat que l’elaboració d’aquest protocol sorgeix de la necessitat d’ordenar i unificar els criteris de detecció, mitjançant una sèrie d’indicadors de risc, per evitar amb l’antelació suficient situacions que puguin esdevenir perjudicials per al desenvolupament correcte dels infants o els adolescents.

Alhora, el text concreta un procediment de notificació, derivació i intervenció, aplicable en situacions de risc o desemparament per part de la ciutadania i de tots els professionals. En aquest sentit, i com a novetat, s’inclou en els mecanismes d’activació del PAS la possibilitat de presentar una denuncia telemàtica, mitjançant el formulari corresponent, a la pàgina web d’Afers Socials. A més, també com a novetat, es destaca la creació d’un equip de cribratge en el circuit de tractament dels casos amb l’objectiu de fer una derivació més específica.

En relació amb els objectius del PAS, ressalten la garantia d’activar el protocol quan es detecti una situació de risc per iniciar la intervenció i promoure els recursos necessaris per a l’infant o adolescent i la seva família. També assegurar la funció ciutadana i professional d’atenció i protecció dels infants i adolescents i, finalment, sensibilitzar el col·lectiu de professionals que treballen prop de la infància i l’adolescència de les circumstàncies de risc i reforçar la seva capacitació per identificar, detectar i notificar aquestes situacions.

El protocol s’aplica als infants i adolescents menors de divuit anys i es dirigeix a tota la ciutadania i professionals –públics o privats– que tinguin coneixement o sospita fonamentada d’una situació de risc o desemparament d’un infant o un adolescent.