Catalunya preveu mantenir la mobilitat restringida fins passat Nadal

Si es confirma el pla de desescalada de Catalunya que s’ha filtrat aquest dimarts, els turistes catalans no podrien entrat al Principat fins passat Nadal. Tot i que el govern català no l’ha confirmat, preveu començar a relaxar mesures a partir de dilluns vinent, però el confinament perimetral no s’aixecaria fins a la darrera de les quatre fases que preveu, a patir del 18 de gener.