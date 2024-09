Nou termini per a la selecció dels candidats a la llista nacional per a l’elecció d’un jutge a títol d’Andorra al TEDH

La seu del Tribunal Europeu dels Drets Humans (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat obrir un nou període per a la presentació de candidatures per a la selecció de la llista nacional, que el Govern ha de presentar a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, per a l’elecció d’un jutge a títol d’Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Aquesta decisió es pren després que les anteriors convocatòries no hagin assolit la finalització del procés amb èxit. La voluntat és renovar el mandat del jutge per Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Les persones que es vulguin presentar com a candidat tenen temps fins a l’11 d’octubre per a presentar la seva candidatura davant del Ministeri d’Afers Exteriors. Un cop expirat aquest termini, la Comissió de Selecció integrada per sis membres i presidida per l’actual vicepresident del Tribunal Constitucional andorrà s’encarregarà d’escollir tres candidatures que seran presentades davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Si les candidatures són validades pel Comitè de Selecció de l’Assemblea Parlamentària, l’Assemblea Parlamentària escollirà el candidat andorrà durant la sessió del mes de gener de 2025.

Els candidats han de reunir les condicions següents: tenir la nacionalitat andorrana; conèixer el sistema legal andorrà i el dret internacional públic; tenir coneixement actiu d’un dels idiomes oficials del Consell d’Europa i coneixement passiu de l’altre (francès i anglès) i gaudir de la consideració ètica més elevada i complir les condicions requerides per a l’exercici d’altes funcions judicials o ser consultor jurídic de reconeguda competència. Els jutges són elegits per a un mandat de nou anys i no són reelegibles, i no poden exercir cap activitat incompatible amb les exigències d’independència, imparcialitat i disponibilitat que requereix una activitat exercida a temps complet.

Andorra és part de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals del Consell d’Europa. Aquest Conveni institueix el Tribunal Europeu de Drets Humans que està compost per un nombre de jutges igual al dels estats part.