La Mancomunitat de l’Urgellet preveu encetar al desembre els descomptes per reciclar bé

Contenidors de recollida selectiva a la Seu (RàdioSeu)

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet preveu iniciar al mes de desembre, amb el rebut de l’últim quadrimestre d’enguany, l’aplicació de descomptes en el rebut per a les llars que fan correctament la recollida selectiva. Així ho ha assegurat el gerent de l’ens, Jordi Vilaró, després que aquest cap de setmana passat un grup de veïns de la Seu ha encetat una recollida de signatures per a denunciar que a la factura més recent, que s’ha enviat aquests darrers dies, no hi figura cap rebaixa per a les famílies o persones que sí que fan correctament la separació de residus.

Arran d’aquesta queixa ciutadana, Jordi Vilaró ha afirmat que sí que contemplen aplicar els descomptes que havien anunciat en les campanyes que han dut a terme els darrers mesos perquè la població adquirís els clauers que permeten notificar el correcte llançament de les escombraries, de cara a aconseguir una reducció en el preu del rebut. Vilaró ha explicat que d’aquí a pocs dies enviaran una carta a totes les llars per a informar de com preveuen aplicar-ho. També ha matisat que la darrera factura que s’ha enviat fa referència al període comprès entre gener i abril d’enguany, mentre que a la que s’enviarà al desembre s’hi reflectirà el període de maig a agost i, així, successivament.

Dissabte passat, un grup d’usuaris va endegar al carrer Major de la Seu la recollida de firmes amb la qual volen exigir que la Mancomunitat comenci a aplicar de manera immediata aquesta rebaixa. La protesta s’ha impulsat després que aquests veïns han constatat que al darrer rebut emès fins ara no hi apareixia cap compensació per als qui s’han adherit a la campanya, malgrat que aquest estiu ja s’ha fet efectiu el tancament amb clau als contenidors de fracció orgànica i resta i que el sistema de control dels qui reciclen bé -que també es pot fer amb l’aplicació de mòbil Civiwaste- ja està en funcionament des de fa força mesos.





Explicació sobre els terminis d’aplicació

Actualment la taxa d’escombraries als municipis de l’Urgellet consta d’un tram fix i d’un de variable. És en aquest segon en el qual es preveu aplicar la reducció per als usuaris que facin correctament la selecció de les deixalles a l’hora de llençar-les als respectius contenidors. Sigui com sigui, Jordi Vilaró ha demanat disculpes perquè conclou que no s’han explicat prou bé els terminis en els quals es començaria a aplicar aquesta diferenciació entre els usuaris que seleccionen bé i els que ho fan malament o, directament, no fan la selecció de la brossa.

Pel que fa justament a les dades actuals de selecció, la Mancomunitat ha apuntat que segons els informes més recents només 1.700 dels 6.800 habitatges de la Seu (un 25%) fan correctament la tria de les deixalles. Per a aquests usuaris que ja compleixen amb l’objectiu, l’ens assegura que es preveu que disposin del descompte màxim previst, que és de 20 euros. També es té en compte un segon grup dels qui es considera que fan recollida selectiva parcial, per als quals es preveu una rebaixa d’11,85 euros.