Ordenació del bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat

Bisbe Monsenyor Serrano Pentinat

Josep-Lluis Serrano Pentinat ha estat ordenat bisbe coadjutor d’Urgell, en una solemne cerimònia,

celebrada a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, a la qual han assistit centenars de fidels i una àmplia

representació institucional, entre els quals, una bona part de l’executiu encapçalat per Xavier Espot.

El cap de Govern ha expressat la satisfacció perquè la figura del bisbe coadjutor garanteix la

continuïtat institucional, permetent que no hi hagi seu vacant, i que el trànsit es faci d’una manera

ordenada, pausada i prèviament treballada. Això permetrà que “durant un temps el bisbe coadjutor

pugui conèixer sobre el terreny què vol dir ser no només bisbe sinó també copríncep i per tant cap

d’Estat d’Andorra”.

Amb relació a la figura de Serrano Pentinat, Espot n’ha valorat les primeres paraules com a bisbe al

final de la cerimònia d’ordenació. El cap de Govern ha ressaltat que denoten “unes qualitats humanes

que el fan idoni per ser bisbe i també copríncep”.



Trobada prèvia amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa

L’ordenació del bisbe coadjutor ha comptat amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador

Illa, que, prèviament, ha mantingut una breu trobada amb el cap de Govern.

Xavier Espot ha explicat que durant aquesta tardor es produirà la primera reunió institucional per

abordar diferents qüestions de veïnatge dels dos territoris. Entre els dossiers a tractar, el

desenvolupament del conveni sanitari, la gestió dels residus, l’aplicació del conveni en matèria de

prevenció i extinció d’incendis i salvament, qüestions relatives als esports i a les col·laboracions en

matèria de formació professional, o la col·laboració mútua per a la traducció al català del cabal

comunitari.



La cerimònia d’ordenació del bisbe coadjutor

La celebració eucarística ha estat presidida per Mons. Edgar Peña Parra, Substitut pels Afers Generals

de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu, i concelebrada per Mons. Joan-Enric Vives i Sicília,

Arquebisbe-Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra i el bisbe de Tortosa, Mons. Sergi Gordo, coordenants;

pel Nunci de la Santa Seu al Regne d’Espanya, Mons. Bernardito Auza, i un gran nombre de

prelats d’arreu de Catalunya i d’Espanya. Les dues naus del creuer han quedat plenes amb nombrosos

preveres de la diòcesi d’Urgell i també de la diòcesi de Tortosa i d’altres punts on el nou bisbe ha

servit.

Han assistit a la celebració un gran nombre d’autoritats d’Andorra, encapçalades pel cap de Govern,

Xavier Espot, els síndics Carles Ensenyat i Sandra Codina; el president del Tribunal Constitucional

d’Andorra, Joan Manel Abril Campoy, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria

Rossell, i el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé. També, el representant del Copríncep francès,

Patrick Strozda, el representant del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez. Així mateix han assistit a

l’acte una important representació dels ministres, del Consell General, de tots els comuns, i molts

representants de diverses institucions i entitats andorranes.

La representació institucional de Catalunya ha estat encapçalada per Salvador Illa, president de la

Generalitat de Catalunya; juntament amb Ramon Espadaler, conseller de Justícia; Joan Barrera,

alcalde de la Seu d’Urgell; l’alcalde de Tivissa, Joan Cedó; Assumpció Castellví, alcaldessa de

Vandellòs i Hospitalet de l’Infant. També ha estat present Amador Marqués, diputat al Congrés dels

Diputats d’Espanya; i Albert Batet, diputat al Parlament de Catalunya. Han assistit els presidents de la

Diputació de Girona i de Lleida, els alcaldes de l’Alt Urgell, presidents de Consells Comarcals de l’Alt

Urgell i de diverses comarques del Pirineu i de Catalunya.

La família de Mons. Serrano també ha estat present amb una nombrosa representació; la seva mare,

ha seguit la celebració visiblement emocionada, així com germans, nebots i altra família.

La cerimònia, que ha durat més de dues hores, ha començat amb la processó solemne amb 33

prelats, que ha entrat per la porta central de la Catedral, acompanyats de Vicaris Generals de diverses

diòcesis. Un dels moments més significatius ha estat el moment en el que el Bisbe Coadjutor s’ha

estirat a terra i s’han cantat les Lletanies dels Sants. En acabar, agenollat, ha rebut la imposició de les

mans de Mons. Peña i de tots els altres bisbe presents. S’ha dut a terme la unció del cap i el lliurament

del Llibre dels Evangelis i de les Insígnies Episcopals (Mitra, Bàcul i Anell) i el nou Bisbe ha rebut una

abraçada de pau de tots els bisbes presents. Cap el final de la celebració Mons. Serrano ha dirigit

unes paraules als assistents.

Aquesta era la primera ordenació que la ciutat de la Seu d’Urgell vivia en primera persona a la

Catedral de Santa Maria des que fou ordenat, el 31 de gener de 1971, el Bisbe Joan Martí i Alanis, ara

fa més de 50 anys.