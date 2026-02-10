Nou sistema d’anàlisi microbiològica a l’Hospital de Meritxell que redueix en 24 hores la identificació de la bactèria

El Laboratori Clínic de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) ha posat en funcionament un nou sistema d’anàlisi microbiològica que permet reduir en 24 hores el temps d’identificació de la bactèria. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar la precisió i rapidesa en el diagnòstic de les infeccions així com l’aplicació del tractament antibiòtic adequat.
Fins ara, la identificació dels microorganismes es feia mitjançant tècniques tradicionals, basades principalment en cultius i proves bioquímiques. Amb la incorporació del sistema MALDI-TOF
(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of Flight) el laboratori de microbiologia pot identificar bacteris i fongs en qüestió de minuts un cop obtingut el cultiu.
Aquesta tecnologia d’última generació representa un avanç important en l’atenció als pacients, ja que permet agilitzar el diagnòstic, optimitzar l’elecció del tractament antibiòtic i contribuir a un ús més adequat dels antimicrobians, ajudant així a combatre la resistència bacteriana.
Al Laboratori Clínic de l’HNSM, durant el 2025, s’han realitzat 5007 identificacions bacterianes sent l’Escherichia coli el bacteri més trobat (en 2010 aïllaments) seguit per Klebsiella pneumoniae (en 419 aïllaments).
A més de la implantació del MALDI-TOF, el Laboratori Clínic “continua apostant per la modernització dels seus serveis i per oferir una atenció sanitària més eficient, segura i basada en la millor evidència científica disponible”, asseguren des del centre.