JJOO: Gina del Rio, 47a a l’esprint clàssic de Predazzo

Gina del Rio no ha pogut accedir a les finals de la modalitat d’esprint clàssic d’esquí de fons dels Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina 2026. L’esquiadora del Principat ha finalitzat la prova en 47a posició, quedant-se a poc més de 20 segons de la líder i a set segons del top-30, posicions que donaven accés a les finals. Del Rio ha signat un temps total de 3:56.85, que no ha estat suficient per a apropar-se a les places capdavanteres. “No m’he trobat del tot còmoda sobre els esquís, especialment a la pujada més llarga, i tampoc sé ben bé què ha passat”, ha assegurat Gina del Rio després de la prova.
“No m’he classificat mai per a cap esprint clàssic a la Copa del Món, per tant, era la prova en la qual tenia menys confiança. Tot i que sovint es pensi que soc una esprínter, l’esprint clàssic d’aquí no m’acabava de convèncer”, ha insistit la fondista, que ha deixat clar que “ho he intentat fer el millor possible, però les sensacions no han estat les millors”.
La següent prova de l’andorrana serà dijous a les 13.00 hores, en la modalitat dels 10 quilòmetres individuals en skating.