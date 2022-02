Nou rècord de donació de sang en la campanya de les escoles andorranes

Com ja fa quatre anys, les campanyes de donació de sang del 2022 s’obren amb la que organitzen els alumnes de segona ensenyança de les escoles andorranes d’Encamp, Ordino i Santa Coloma. Una campanya que organitzen íntegrament i que enguany ha assolit les 374 donacions. Un total lleugerament superior al de l’any passat, en què destaca un augment de les donacions aptes, però en què per primer cop una baixada dels nous donants.

D’aquestes 374 donacions cal restar les que no són aptes, els anomenats oferiments, que aquest any han sigut 38. En quatre edicions les donacions totals han augmentat gairebé un cinquanta per cent, de la mateixa manera que aquest any la quantitat de nous donants s’ha vist reduïda a la meitat. No obstant això, la franja d’edat predominant encara és la de 45 a 54 anys, i el grup sanguini més comú, el O positiu.

Des de l’inici de la pandèmia, les persones que vulguin donar s’han d’apuntar per internet, però l’agenda permet no obstant acollir cada dia més d’un centenar de donants. El projecte, que forma part del programa educatiu del primer curs de segona ensenyança, engloba l’UT de ciències físiques, però requereix també habilitats organitzatives i comunicatives, ja que els alumnes tenen la missió d’ocupar-se de tot, des del llançament a la conceptualització dels anuncis i vídeos, fins a l’acollida i l’acompanyament de les persones que donen.

Aquest any, cada escola es va ocupar del desenvolupament d’un dia sencer. Dimecres va començar Ordino, dijous va ser el torn de Santa Coloma i la campanya es va cloure amb els alumnes d’Encamp. En total hi han participat 325 nens i nenes d’entre 12 i 13 anys. Els organitzadors valoren molt positivament aquest projecte que passa de les aules a la realitat molts dels alumnes tenen clar que quan puguin donar donaran.

Els educadors han confirmatque la cinquena edició serà una realitat, en espera de definir les dates i el lloc.

La Creu Roja Andorrana agraeix un cop més la col·laboració de tots els que han fet possible aquesta campanya i recorda que encara hi haurà 4 campanyes més en el que queda d’any.