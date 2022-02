L’Escaldes Sound torna amb canvis per aconseguir més participants

El Comú d’Escaldes-Engordany ha convocat la segona edició de l’Escaldes Sound, un projecte que se celebra des de l’any passat en col·laboració amb la població catalana de Cervera. En aquesta ocasió, s’han inclòs alguns canvis en les bases del concurs amb l’objectiu d’aconseguir més participants.

Així doncs, s’ha ampliat la franja d’edat dels joves que vulguin prendre part en aquest intercanvi musical i ara se situa entre els 12 als 35 anys. El fet és que l’any passat hi va haver grups que en van quedar fora perquè un dels seus membres tenia més de vint-i-nou anys.

L’altra novetat és la data d’inscripció, que s’ha avançat. Els grups i solistes tenen temps per fer-ho fins al 6 de maig. Amb això es vol donar un període suficient als artistes per preparar una cançó original.

El concurs està adreçat a cantautors, bandes i punxadiscos, siguin novells o semiprofessionals. No podran prendre-hi part els artistes o grups que tinguin un contracte amb una empresa discogràfica. A més, els joves que hi participin de forma individual han de ser residents i en el cas dels grups, la meitat hauran de viure al Principat. Així mateix, les bandes no podran tenir més de vuit components i els guanyadors de l’edició anterior no es podran presentar al concurs encara que sí que podran actuar com a teloners per donar continuïtat el projecte.

Les inscripcions es podran fer a través dels canals de comunicació del Comú d’Escaldes-Engordany o bé a l’Espai jovent. A més, els candidats hauran de presentar un tema propi enregistrat en àudio o vídeo d’una durada màxima de cinc minuts (deu minuts per als punxadiscos).

Els treballs es penjaran a Youtube i serà l’audiència qui els votarà posant M’agrada o Em desagrada en aquesta mateixa plataforma. Les votacions seran secretes i es duran a terme entre l’11 de maig i el 3 de juny, quan es publicarà el guanyador a xarxes. Aquest any el premiat es decidirà exclusivament a través de la votació popular, ja que s’ha eliminat el jurat del qual depenien el 50% dels vots.

Els guanyadors obtindran com a premi l’oportunitat d’actuar en un concert a Cervera d’un màxim de 45 minuts i fer una segona actuació a Escaldes-Engordany. Paral·lelament a l’Escaldes Sound se celebra el Cervera Sound, els guanyadors del qual actuaran a Andorra.

En la primera edició, el concurs va tenir quatre participants a Escaldes-Engordany i quatre més a Cervera, tots ells solistes. Els guanyadors van poder actuar a la festa major de la localitat catalana i als actes del Dia de la joventut organitzats per Escaldes-Engordany.

El conseller de Serveis i Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany, Joao Lima, ha destacat que el projecte va tenir una gran acceptació entre els participants, ja que permet potenciar i donar veu a l’escena musical juvenil del país i ha afegit que amb aquesta segona edició es consolida.