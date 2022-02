Roger Puig prepara els Jocs en competició i amb dos podis a la Copa d’Europa

Roger Puig i el seu equip ha tornat a la competició i ho ha fet pensant ja en els Jocs. L’andorrà ha competit a la Copa d’Europa de Veysonnaz (Suïssa), aquest dimarts amb dos supergegants i un eslàlom per completar la combinada, on ha estat segon. També ha estat tercer a un dels supergegants, amb la qual cosa ha saldat la jornada amb dos podis.

Puig ha finalitzat quart i tercer en cada supergegant, mentre que en la supercombinada ha estat segon. En aquesta prova s’ha imposat Robin Cuche, amb l’andorrà segon i l’italià Davide Bendotti tercer.

L’andorrà ha tornat a la competició després dels Mundials que, durant el passat mes de gener, van suposar una bona càrrega de competició i de moral després d’un bon balanç.

Demà, Puig torna a competir, en aquest cas al gegant.

Gabriel 28è i Cornella 31è a l’eslàlom FIS de Val Palot

Avui s’ha disputat el primer eslàlom FIS de Val Palot, dels dos previstos, amb Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella. Els dos andorrans han finalitzat 28è i 31è, respectivament. Gabriel ha finalitzat amb 1.23.69, a 3.43 del vencedor, mentre que Cornella ha tancat el crono amb 1.24.51, a 4.25 del guanyador, que ha estat l’italià Gianlorenzo Di Paolo, amb 1.20.26.

Demà es disputa un segon eslàlom a la mateixa estació.

Maià Font, 14è al supergegant de l’OPA Cup U16 de Santa Caterina Valfurva

La base andorrana està disputant l’OPA Cup U16 de Santa Caterina Valfurva, on avui ha destacat el 14è lloc del jove Maià Font al supergegant. Aquesta competició és la més prestigiosa de la categoria U16 a tot el món.

En la cursa masculina, el guanyador ha estat el francès Nash Huot Marchand amb 59.23, mentre que Font ha estat 14è amb 1.00.74, amb el mateix crono que l’espanyol Roger Barceló. També ha tingut una destacada actuació el andorrà Nicolàs Daban, 30è amb 1.01.32. Marc Delgado ha competit igualment, i ha finalitzat en la 40a plaça amb 1.01.70.

En la cursa femenina, la guanyadora ha estat la italiana Lara Colturi amb 58.51, mentre que la millor andorrana ha sigut Fiona Pou, 18a amb 1.02.47. També han competit Lia Escabrós, 34a amb 1.04.06, i Emma Ledesma, 35a amb 1.04.10.

Xavier Bellsolà, màxim responsable esportiu del grup EEBE: “L’OPA Cup és la competició més important d’U16 del món. És on hi ha més nivell de les competicions U16 i on estan les grans nacions competint, França, Àustria, Itàlia, amb molta densitat de xavals. Per a nosaltres ha anat força bé, perquè el Maià fa un top 15, 14è, i em sembla que no s’havia fet mai un top 15 a l’OPA. La Fiona també fa un top 20 i molt bé. A més tots els andorrans s’ho han lluitat arribant a baix. Això és molt positiu, han sigut seriosos i han fet la feina”.