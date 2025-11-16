D’Amic i Amat. La visita pastoral a la parròquia d’Escaldes-Engordany

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell, estimats fidels d’Escaldes-Engordany,
Us saludo a vosaltres, els qui, santificats pel Déu i Salvador nostre Jesucrist, heu tingut la sort d’una fe tan valuosa com la nostra. Que el coneixement que teniu de Déu i de Jesús, nostre Senyor, es desbordi damunt vostre en gràcia i pau.
Amb aquesta salutació de la segona carta de sant Pere, us adreço aquestes lletres en haver conclòs la primera visita pastoral realitzada com a bisbe diocesà a la parròquia d’Escaldes-Engordany, al Principat d’Andorra.
Durant la visita pastoral a la parròquia, acompanyat en tot moment pel seu rector, Mn. Antoni Elvira, i per Mn. Jaume Soy, hem pogut conèixer de ben a prop les institucions civils, com ara la Casa Comuna, els Agents de Circulació, la Policia, l’edifici administratiu d’Estadística, el Servei d’Immigració d’Andorra. També hem visitat les diferents escoles: l’andorrana, l’espanyola i la francesa, i el col·legi Sagrada Família. Així com compartir el ritme pastoral de la parròquia: grups de catequesi d’infants i adolescents, junta de Càritas parroquial, catequistes, Consell pastoral, reunió amb els mossens de l’arxiprestat de les Valls d’Andorra. I vàrem visitar els nostres padrins, a la residència per a la gent gran Salita, i els malalts de la parròquia. També ha estat una visita cultural, on hi ha hagut temps per a visitar diverses exposicions en els museus, arxiu històric i centres d’interès cultural i social de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
La convivència i la fraternitat com a cristians i ciutadans és fonamental per a créixer en virtut i servei als germans. Dono gràcies al Pare perquè heu mantingut el do de Déu, la fe, i no tan sols això, sinó que he vist una comunitat que vol transmetre la fe a les generacions que continuen al nostre darrere, amb els seus reptes i oportunitats. Us encoratjo a continuar evangelitzant en la parròquia amb la vostra presència serena, plena d’amor i de servei envers els germans i els més desfavorits. La vocació cristiana que tots tenim ens convida sempre a la formació: busqueu espais comunitaris d’estudi i anàlisi de la situació social, econòmica i religiosa de la parròquia i de la societat en la qual vivim, i il·lumineu-la des de l’Evangeli.
Estimada comunitat escaldenca, teniu un potencial de desenvolupament molt important que cal aprofitar per a fer present un missatge que portem en vasos de terrissa. Tingueu esperança i fortalesa: l’Esperit Sant habita en vosaltres. Revifeu la flama de la fe i viviu-la enmig de la societat. No tingueu por: proposeu la fe com una possibilitat de vida en plenitud i amb una felicitat que neix de la trobada amb la humanitat de Jesús de Natzaret.
He pogut palpar el vostre compromís social i també profètic, com una llàntia enmig de la fosca. Il·lumineu i doneu consol i esperança enmig de tantes dificultats, com ara famílies que pateixen. Gràcies pel vostre testimoni acollidor i fratern.
Per a concloure, voldria agrair al bon Déu i a tots vosaltres l’acollida durant la visita pastoral. Us recordo en la meva pregària i us presento al Senyor, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell