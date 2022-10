Normes a casa: Com aconseguir un acord entre pares i fills?

La tecnologia s’ha convertit en una font de discussió familiar. L’excessiu ús de pantalles és un focus constant d’enfrontaments entre pares i fills: “Carinyo, uses el mòbil massa”, “Pares, mai em deixeu estar amb el mòbil”, “Per què aquesta nit no puc usar el mòbil, si ahir sí que em vau deixar?”. Moltes vegades l’origen de l’enfrontament es troba en l’absència de normes tecnològiques, que els nens tendeixen a interpretar com a llibertat total.

Els pares són els responsables de cuidar l’ordre digital en la vida dels seus fills. No obstant això, l’escola i la rutina laboral impedeixen en moltes ocasions unificar el criteri tecnològic i mantenir-se ferm en les normes imposades. Per a evitar-ho, des de Qustodio, la plataforma líder de seguretat digital per a les famílies, recomanen elaborar un acord digital familiar, és a dir, un document amb les regles tecnològiques de la família signat per pares i fills.

No es tracta d’una prohibició tecnològica, al contrari, pretén potenciar l’eficàcia del temps que els nens dediquen a les pantalles i equilibrar així la seva vida en línia i offline. A més, també permet:

. Reflexionar sobre l’ús tecnològic de la família en el seu conjunt.

. Ajudar a establir límits saludables entorn del temps enfront de la pantalla.

. Brindar les eines per a una conversa sana i respectuosa.

. Adaptar la discussió familiar a cada individu en funció dels seus problemes i necessitats.

Per a ajudar les famílies a elaborar-los, Qustodio ofereix dos acords digitals els quals es poden descarregar i gratuïts. Un està dirigit a menors de 8 anys, que estan començant a deixar la seva petjada en el món digital, mentre que l’altre està enfocat a preadolescents i adolescents, els qui es beneficiaran de tenir discussions obertes i honestes sobre els aspectes positius i negatius de la tecnologia.

No obstant això, abans de començar a treballar junts en l’acord, des de Qustodio recomanen:

Demanar a un pare o tutor que llegeixi la fulla de treball abans. Això ajudarà a preparar la discussió familiar.

2. Parlar amb els nens per a endavant sobre quan signaran aquest acord. Treure’ls el tema sense previ avís pot provocar rebuig.

Trobar un espai on tots se sentin còmodes i relaxats abans de la discussió. Reduir les distraccions i crear un ambient positiu i acollidor.

4. Fer descansos en cas que algun membre familiar se senti especialment atacat.

5. Fugir de les recompenses i els càstigs que involucren la tecnologia, per exemple, donar un temps addicional enfront de les pantalles en cas de bon comportament. L’objectiu és crear hàbits digitals saludables, no premis ni prohibicions.

Eduardo Cruz, CEO de Qustodio, veu l’acord digital familiar com “un trampolí per a la comunicació familiar. És una manera de conèixer als menors en un aspecte que cada vegada té més rellevància en la seva vida. Hi ha una frontera digital que separa a fills i pares, per tant, és molt útil compartir visions respecte a aquests temes per a millorar la dinàmica familiar i ajudar als menors”.

Per Tecnonews