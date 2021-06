Les falles de Sant Joan d’Andorra la Vella tornen amb il·lusió i empenta

El centre d’Andorra la Vella, parròquia amfitriona del Sant Joan d’enguany, ha viscut una revetlla molt festiva amb la crema de falles com a element protagonista. Aquesta tradició s’ha distribuït en tres localitzacions i el públic s’hi ha pogut apropar a dins un perímetre marcat, amb seients separats i mascareta. Tant fallaries com espectadors han agraït amb escreix reprendre la celebració.

La d’enguany ha estat una nit de Sant Joan molt esperada però també molt especial. Les falles d’Andorra la Vella s’han distribuït en tres localitzacions i una d’elles ha tingut lloc a la plaça del Consell General. Per estar a dins el recinte precintat, calia dur mascareta.

Tot i les mesures de prevenció, les falles han pogut cremar al davant d’un públic molt animat i amb ganes de reviure un Sant Joan que l’any passat va quedar pràcticament anul·lat per la pandèmia. A més de la crema, també s’han pogut veure espectacles acompanyats de música i dansaires. De forma estàtica i simultània, també s’han cremat falles a la plaça Guillemó i a la plaça del Poble. Tot un orgull pels protagonistes, com ara en Ramon Tena, fallaire de la capital. Reconeix que tenia moltes ganes de tornar a rodar falles i veure els companys que són com una família.

La il·lusió de reviure la festivitat als carrers ha estat una tònica general, ja sigui per aquells espectadors que per primera vegada han celebrat aquest dia a Andorra com per aquells que hi són des de sempre. El punt final ha estat llançar a la foguera tot allò que no es vol del 2020 a través de notes de paper.

Els petards i els focs artificials han acompanyat tota la vetllada i han decorat un cel de lluna plena que ha lluït sense pluja.