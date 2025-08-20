El Govern renova el suport al sector primari amb el pagament dels ajuts per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya

L’adjudicació dels ajuts per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya permeten donar continuïtat i suport al sector primari, i sobretot a la cria i producció de bestiar a través de la pràctica del pastoralisme que és la base del sistema de producció de la carn del país. Així ho ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui també ha posat en valor els beneficis que aporta al conjunt de la societat “el manteniment de l’entorn natural gràcies a aquestes practiques ramaderes tradicionals de muntanya que afavoreixen que les nostres muntanyes i el fons de vall es vegin cuidats i plens de vida”.
El Govern ha aprovat els nous ajuts per al període comprès entre l’1 de desembre del 2024 i el 31 de maig del 2025 per un import 1.373.401,62 euros (un 5% més que l’atorgat l’any passat en aquest mateix període). Els ajuts s’han repartit entre un total de 90 explotacions ramaderes d’arreu del país.
Aquest pagament és el tercer que té en compte l’actualització dels reglaments que el Govern va fer el març de 2024 amb la voluntat de premiar la raça Bruna d’Andorra i actualitzar així els barems pels quals s’atorga la subvenció i és el primer pagament que té en compte l’actualització duta a terme aquest 2025 en els paràmetres per calcular l’ajut destinat a les anolles (femelles de bestiar boví d’entre 12 i 24 mesos d’edat) per a afavorir la recria de bestiar boví de la raça Bruna d’Andorra. A més, el pagament també inclou la revisió i actualització dels imports dels ajuts d’acord amb l’increment de l’IPC. Aquesta subvenció té l’objectiu d’acompanyar i impulsar la ramaderia per a garantir la màxima qualitat del producte de proximitat que es produeix al país, així com la continuïtat del sector.
Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda –és a dir bovins, equins, ovins i caprins– en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país. D’aquesta manera, es valora la funció del pastoralisme que desenvolupen els animals de renda, contribuint a mantenir el paisatge i la biodiversitat, tot minimitzant els riscos naturals que la poden amenaçar.