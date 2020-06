Noelia Garcia i Laura Lucia Prados guanyen el Premi Territorial d’Andorra de l’AMIC-Ficcions

Per primer cop en l’històric del concurs literari AMIC-Ficcions, enguany hi ha hagut Premi Territorial d’Andorra, que ha estat per Noelia Garcia López i Laura Lucia Prados Olmedo, de l’Escola Andorrana de 2a Ensenyança de Santa Coloma, pel seu relat “El destí” que el jurat l’ha qualificat “d’una història entranyable i que captiva al lector gràcies a la seva narració detallada i que evoca sensibilitat”.

Els finalistes i professors de tot el territori de parla catalana participants en el concurs literari AMIC-Ficcions, que organitza l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, han seguit l’acte de lliurament de premis de la 12a edició del concurs a través de la plataforma Instagram Live a causa de la situació excepcional per la crisi del coronavirus. L’esdeveniment, l’últim de tres actes que s’han organitzat – Illes Balears, País Valencià i Catalunya – ha comptat amb la participació especial d’Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Oriol Magrinyà, director de l’Editorial Barcino, un dels projectes de la Fundació Carulla; Mohamed El Amrani, periodista i fundador de l’Associació Cultural Xarxa de Convivència de Roses; Marta Vivet, guionista de la sèrie de ficció de TV3 “Les de l’hoquei”; M. Carme Rodríguez, vicepresidenta de l’AMIC i Josep Ritort, secretari general de l’AMIC.

De les 172 històries finalistes, el Premi a la Millor Història AMIC-Ficcions 2020, guardonat amb un iPhone, ha caigut en mans del grup Larian, integrat per Laia Bosch Fontan i Arián Márquez Martínez, de l’Escola Sant Andreu – Manyanet de Barcelona, pel seu relat “La cova dels records”. El jurat, format per experts dins del món literari i cultural, ha considerat que la història mereixia el primer premi “per la destacada agilitat en el gust argumental, que sap combinar l’acció escaient en una narració d’aventures amb la necessària creació d’expectatives, i una fluïdesa narrativa que la connecta amb el llenguatge audiovisual”.

La Segona Millor Història AMIC-Ficcions 2020 ha estat per Alba Benjumea Forés del grup Ànònim(a), del Col·legi Vilagran de Salt, per l’obra “L’oblit” que el jurat ha considerat que “es narren amb precisió les escenes quotidianes que formen la historia principal. Text agradable amb paraules senzilles, identificables i amb força que atrauen i enganxen”. Mentre que, el Premi Especial Ciutat de Barcelona ha estat per Júlia Antich Climent de l’Escola Sant Andreu – Manyanet de Barcelona amb el seu relat “Silenci cridaner” per “la fluïdesa en la narració, la precisió lèxica i l’ús tan ben afinat del narrador testimoni. El bon control del temps del relat, la dosificació d’informació en la creació dels personatges a través de detalls i accions significatives i la sensibilitat a l’hora de crear les atmosferes on es desenvolupa l’acció fan d’aquest relat un magnífic exemple d’intuïció narrativa”.

En l’àmbit global, el Premi a la Millor Història del País Valencià ha estat per Pablo Pérez Urquizu de l’IES Ramón Cid de Benicarló amb el seu relat “Ella” que el jurat l’ha qualificat “’d’excel·lent creació d’atmosfera en una història inquietant que atrapa el lector, molt ben descrita a través dels ulls d’una primera persona, amb un final sorpresa digne de les millors històries del gènere”. El Premi a la Millor Història de les Illes Balears, ha estat per Paula Bermejo Cañas i Maria Juan Marí del Col·legi Mestral d’Eivissa amb “Bitllet d’anada i tornada” perquè “transporta al lector per un camí torbador de la ma de la protagonista i aconsegueix una atmosfera densa que va in crescendo fins a un final que et deixa un inquietant mal sabor de boca”.

A l’acte també s’ha volgut premiar la feina del professorat amb el Premi a la professora més motivadora, que aquest any ha estat per a Judit Massana de l’Escola Sant Andreu – Manyanet de Barcelona.

També s’han repartit els premis territorials, que s’han distribuït de la següent forma:

Parlaments de l’acte d’entrega de premis

En l’acte ha intervingut Marta Vivet, guionista de la sèrie de ficció de TV3 “Les de l’hoquei”, que ha recordat que va ser finalista del concurs ficcions i ha convidat a llegir els relats d’altres grups participants “sobretot en un moment en que les distàncies són molt presents i en que és molt fàcil sentir que estem una mica lluny de tot i de tothom”. “Llegir sempre és una bona manera de connectar amb altres persones”, va destacar.

Per la seva part, Mohamed El Amrani, comunicador i fundador de l’Associació Cultural Xarxa per la Convivència de Roses i ex concursant de Ficcions, ha recordat quan va descobrir el món de l’escriptura amb 13 anys. Mohamed va adreçar-se als joves engrescant-los a que utilitzin l’escriptura com una “eina de transformació social”. “Canvieu el món amb la vostra escriptura, no deixeu de somiar, no deixeu de crear, no deixeu d’imaginar perquè quan el món està trencat com ara ho està (…) l’escriptura té un poder reparador”, va concloure.

També l’esdeveniment ha comptat amb el parlament d’Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que s’ha adreçat als alumnes per remarcar que el fet de participar en el concurs literari Ficcions els ajuda a estar més preparats per la vida i a ser més feliços. “La literatura ens fa més lliures i més tolerants, i, per tant, si som lliures i tolerants serem més feliços”.

Dades de participació de Ficcions 2019-2020

Aquesta 12a edició va tancar el passat 31 de març amb una participació de 3.660 alumnes de 277 centres educatius diferents. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (2.415), País Valencià (701), les Illes Balears (462), la Franja de Ponent (63), Andorra (14), Catalunya Nord (4) i altres territoris (1).

De les més de 1.500 històries publicades en la dotzena edició d’AMIC-Ficcions, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l’educació, va seleccionar 172 grups finalistes: 109 de Catalunya i Catalunya Nord (163 joves), 34 del País Valencià (57 nois i noies), 22 de les Illes Balears (28 alumnes), 5 grups de la Franja de Ponent (6 alumnes) i 2 d’Andorra (5 joves).

Organitza AMIC, compromís amb l’educació

El concurs AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries, que enguany arriba a la dotzena edició, és una iniciativa de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la lectura i l’escriptura en català entre els joves dels territoris de parla catalana. L’AMIC representa a més de 400 publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre territori.