La reforma integral del túnel ferroviari de Toses començarà la setmana vinent

L’Admistrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) iniciar el 22 de juny vinent una actuació integral de modernització del túnel ferroviari de Toses, a la línia de tren R3 que connecta Barcelona i Puigcerdà. L’ens estatal ha avançat en un comunicat que els treballs suposaran una inversió de més de 9,5 milions d’euros i comportaran la revisió integral de l’estructura de la galeria, que enllaça Planoles i la Molina per sota de la collada de Toses.

La rehabilitació pretén pal·liar els danys i patologies detectats a les inspeccions realitzades a càrrec de tècnics especialitzats, tant d’ADIF com d’empreses externes. La darrera d’elles es va fer el mes de març passat. Així, es duran a terme treballs per a la millora del revestiment actual i del drenatge longitudinal a ambdós costats de la via. D’aquesta manera, es pretén garantir l’estabilitat i durabilitat de l’estructura, la total disponibilitat i seguretat de la infraestructura, reduir les necessitats de manteniment i minimitzar la probabilitat d’incidències amb afectació al servei. A més a més, s’eliminarà la Limitació Temporal de Velocitat existent actualment.

Un túnel històric i complex

El túnel ferroviari de Toses, amb prop d’un segle d’història, es va inaugurar el 1922 i va permetre l’arribada del tren aquell mateix any a la Molina i a Puigcerdà. Té una longitud de 3.909 m. La seva secció transversal és de mig punt i compta amb parets laterals rectes amb una amplada i alçada d’uns 5,3 metres.

La plataforma és de via única sobre balast. Està electrificat mitjançant catenària compensada i equipat amb bloqueig d’alliberament automàtic, telecomandat des del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona, a més de comandament local, balises del sistema ASFA (Anunci de Senyals i Frenada Automàtica) i tren-terra.

Es tracta d’una infraestructura singular atesa la seva ubicació a gran altitud (uns 1.500 metres), la seva longitud, les condicions climàtiques i les desfavorables geologia i hidrogeologia de la zona. Entre aquestes problemàtiques, destaquen les filtracions d’aigua, que originen patologies estructurals que afecten el revestiment del túnel com a conseqüència, entre d’altres, dels processos de gel i desgel.



Descripció de les actuacions

Per a la reconstrucció del revestiment, es planteja prèviament la captació de les aigües d’infiltració mitjançant drens radials de 3 m de longitud, a través de perforacions en les quals s’introdueix una canonada. El revestiment se sanejarà fins a una profunditat de 25 cm a través d’excavacions d’un metre executades sota els fonaments. Depenent de l’estat de degradació del formigó existent, la reconstrucció es realitzarà mitjançant formigó projectat i bulons.

Per a l’execució del drenatge longitudinal, es proposa la realització de la cuneta al costat dret en les zones d’actuació. Per això, caldrà demolir la cuneta existent i donar continuïtat a la nova. Al costat esquerre, on no s’ha pogut detectar l’existència de cuneta sota el balast, es planteja excavar la rasa necessària per a la reconstrucció del revestiment, i després col·locar una canonada envoltada amb geotèxtil i grava. Aquesta canonada ha de tenir continuïtat per desguassar.

A més a més, es farà el sanejament de zones amb risc de caigudes de material i actuacions especials del tractament de la superfície exterior de l’arc, amb injeccions de ciment puntuals. Per poder dur a terme la reparació, caldrà desmuntar la via (carril i travesses), la catenària i les instal·lacions de seguretat, per a la seva posterior reposició. Alhora, es protegirà el cable de fibra òptica, que no pot quedar fora de servei.

Línia tallada fins al 7 de febrer

Atesa la complexitat del projecte i la necessitat d’actuar en l’àmbit de la infraestructura ferroviària, serà necessari interrompre el trànsit de trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà entre el 22 de juny fins al 7 de febrer del pròxim any. Per facilitar la mobilitat dels viatgers, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera en aquest trajecte. Paral·lelament, amb l’obertura de la frontera francesa, també s’estendrà aquest servei a l’estació internacional de la Tor de Querol, a l’Alta Cerdanya, des d’on es pot viatjar a ciutats com Perpinyà, Tolosa de Llenguadoc i París.

A les estacions de Planoles, Urtx-Alp i la Molina es modificarà el punt d’estacionament per fer més àgil i ràpida la pujada i baixada de viatgers. ADIF i RENFE han reconegut que el transport per carretera comportarà un increment del temps de viatge d’uns 50 minuts. Des dels municipis afectats, tot i lamentar aquest fet, accepten el servei provisional perquè esperen que les obres ajudin a millorar la qualitat del servei ferroviari.

Es reforçarà la informació als usuaris mitjançant el personal d’atenció al client. En aquest sentit, el dispositiu preveu la incorporació de 10 persones d’informació per orientar i guiar els clients. També es reforçarà la cartelleria i els missatges en teleindicadors, estacions, trens, màquines auto venda i megafonia. Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es podran consultar als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es (apartat Estat de la Xarxa), al telèfon d’informació 900 41 00 41, a les Apps Rodalies de Catalunya i Adif en tu móvil, així com a les xarxes socials (@rodalies, @renfe i @infoadif).