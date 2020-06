Andorra reprèn el treball per acollir refugiats de Síria

La situació de crisi sanitària actual, amb la COVID-19, suposa un repte afegit i el Govern d’Andorra no és aliè de l’impacte que això pot implicar per a les persones

refugiades. És en aquest marc que l’Executiu reprendrà el treball, aturat precisament per la pandèmia mundial, per acollir refugiats del conflicte militar a Síria, gràcies a l’acord signat amb la Comunitat de Sant’Egidio per a la creació del corredor humanitari. Es destaca que el treball amb aquesta entitat segueix actiu. A

més, des del Govern es manté contacte amb ACNUR. Alhora, a través del Servei d’Atenció a Persones Refugiades del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut se segueix amb la tasca de seguiment dels refugiats que ja són a Andorra.

Dia Mundial del Refugiat

Amb motiu del Dia Mundial del Refugiat, que se celebra anualment el 20 de juny, el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut –juntament amb el Ministeri d’Afers Exteriors, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i l’associació Obrim-los Obrim-les– ha organitzat una campanya de sensibilització per seguir

donant visibilitat a aquesta qüestió. Enguany, la cita pren un caire digital a causa de la situació d’emergència sanitària del coronavirus SARS-CoV-2. Tot i això, i com en els anys anteriors, l’objectiu és fomentar la consciència social sobre la situació dels refugiats arreu del món, trencar mites i falses creences.

La iniciativa se centra en la difusió del vídeo ‘Per què haurien d’importar-te els refugiats i les refugiades?’, creat per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats i Refugiades (ACNUR). Els tècnics del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut han traduït el missatge per incloure una veu en off en català, que explica el contingut del vídeo.