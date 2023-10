No hi ha previsió de decretar la pujada de tots els salaris amb l’IPC

La ministra Conxita Marsol (arxiu)

El Govern no preveu en aquests moments decretar una pujada com la de l’IPC de tots els salaris l’any vinent. Ho farà només amb el salari mínim, que apunten que serà la xifra de tancament de l’índex de preus al consum d’enguany amb un extra del 2%. Per a la resta de rendes, aposten de nou perquè siguin la patronal i els sindicats els qui portin la proposta sobre la taula.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha valorat que “no estem en aquesta posició. Ho hem dit des del primer dia: no és normal que el Govern hagi d’intervenir en aquests salaris. El normal seria l’acord entre sindicats i patronal. Forçarem al màxim aquest acord. Si no hi ha acord i segons com acabi la inflació a finals d’any tot es pot plantejar en aquesta vida. Però, de moment no està sobre la taula”.