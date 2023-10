Entrega de Premis del concurs: I tu que fas per a evitar el malbaratament de l’aigua?

Fotos amb Marianela Vila, presidenta d’Unicef Andorra -esquerra-, Berta Jiménez, presidenta del CDNA -dreta- i els 4 guanyadors

Ahir, dilluns 16 de octubre, es va fer l’entrega dels premis als guanyadors del “Concurs: I tu que fas per a evitar el malbaratament de l’aigua”, un certamen iniciat pel Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra (CDNA) per a commemorar el Dia Mundial de l’Alimentació. Aquesta és una iniciativa que compta amb la col·laboració d’Unicef, per a commemorar del Dia Mundial de l’alimentació (16 d’octubre) on el lema d’enguany ha estat “L’aigua és vida. L’aigua nodreix” .

L’aigua és un recurs molt valuós que s’ha de cuidar i preservar. El malbaratament i el canvi climàtic esta fent que cada vegada sigui un bé més escàs i cal que entre tothom es faci un consum més responsable. Aquest concurs, adreçat a tots els escolars del país de 5è, 6è de primària i 1r i 2n de la ESO, ha rebut vídeos d’un 1 minut, aproximadament, de durada amb accions que ajuden a estalviar i no malbaratar n’hi contaminar l’aigua.





Els vídeos guanyadors han estat:

El presentat pel Col.legi M. Janer per Ilai Mialdea Anaya, Maria Garcia Turet i Martí Salvadó Vidal. El presentat pel Col.legi Sant Ermengol per Laia Rodríguez Cosan.

Aquesta acció és un exemple més del compromís del CDNA i Unicef Andorra per a la promoció del Drets de la Infància, concretament, del Dret que tenen tots els infants a viure en entorns saludables i a rebre aliments nutritius i aigua potable.