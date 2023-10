Diferents opinions sobre la llei que regula la pròrroga i la pujada dels lloguers

Les membres del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, Carine Montaner i Marc Monteagudo (Consell General)

En la sessió del Consell General d’aquest dimarts, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha volgut posar en valor el projecte de llei que prorroga els contractes de lloguer, però que també permetrà apujar els més antics amb l’IPC i un percentatge extra que anirà des de l’1 fins al 5%.

Actualment, l’IPC ja se situa en el 6%. En aquest sentit, el Govern destaca que aquesta és una llei que donarà estabilitat als arrendataris perquè preveu pròrrogues d’entre 3 i 4 anys. Ara bé, des de l’oposició no tothom ho veu igual. Socialdemòcrates i Concòrdia creuen que no és el moment per a pujades, mentre que Andorra Endavant creu que s’està anant en la bona línia i Liberals critiquen que la mesura no sigui més liberalitzadora del mercat.

Cerni Escalé, president de Concòrdia, expressa que “és inexplicable que en el pitjor moment de la crisi de l’habitatge al nostre país es descongelin parcialment els lloguers de moltes de les persones que viuen a Andorra i es troben en una situació precària”.

A més, Susanna Vela, presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, assegura que el mercat no s’autoregula sol, i si no hi ha inversió pública en habitatge, el problema “no el solucionarem”.

Per la seva banda, Carine Montaner, presidenta d’Andorra Endavant, expressa que no és el mateix tenir un lloguer des de fa molts anys que no pas de fa un any. “El preu no és el mateix. També s’ha de considerar la pujada de costos dels petits propietaris.”

Quant al conseller general no adscrit, Víctor Pintos, destaca que la postura de la ministra en l’àmbit de l’habitatge ha estat la de fer de mediadora i acontentar les dues parts. “Esperàvem mesures liberalitzadores del mercat més contundents”.