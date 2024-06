Nit de Sant Joan, a la Seu, amb una botifarrada i activitats lúdiques i culturals

Programa de la revetlla de Sant Joan a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un conjunt d’activitats culturals i lúdiques al llarg d’aquest diumenge, 23 de juny. Com a novetat, al vespre hi haurà una botifarrada popular i gratuïta, oferta pel Grup de Diables de l’Alt Urgell. La jornada començarà a les 12 del migdia amb la rebuda de la Flama del Canigó, al Parc del Cadí.

Les autoritats locals donaran la benvinguda als voluntaris que porten el foc des de Catalunya Nord, en la que sol ser una de les primeres parades que fan per a transmetre’l al llarg del dia a poblacions d’arreu dels Països Catalans. Durant el migdia i la tarda la flama serà custodiada per Òmnium Alt Urgell, que ha animat els representants de poblacions de la comarca i d’Andorra a ser en aquest acte del migdia, amb un quinqué, per a així poder portar el foc provinent del Canigó a les fogueres dels seus respectius municipis o parròquies.

La jornada continuarà a les 5 de la tarda amb una sessió de body combat, seguida a les 6 per una sessió d’spinning, a càrrec d’Urban Sport La Seu, a l’aparcament Doctor Peiró. Més tard (18.40 h), començarà una cercavila amb la Flama del Canigó, amb la participació dels jugadors i jugadores del Sedis Airam, acompanyats per la Banda dels Diables de l’Alt Urgell. La cercavila arrencarà des de la plaça Patalín i seguirà pel carrer Major, la plaça dels Oms i el Portal de Cerdanya fins a arribar a l’aparcament Doctor Peiró, on hi haurà una traca de benvinguda. Tot seguit (19.15 h) membres d’Òmnium Alt Urgell llegiran públicament el Manifest de la Flama d’engany.

Pel que fa a la botifarrada popular, començarà a 2/4 de 9 del vespre i també es farà a l’aparcament Doctor Peiró. Al llarg del vespre la Flama serà custodiada pel Moto Club Ben Xops, que a 3/4 d’11 de la nit oferirà una volta en moto des de la plaça de les Monges i pel centre de la ciutat. Aquest recorregut s’acabarà al camp de terra al costat de Doctor Peiró, on a les 11 de la nit s’encendrà la foguera de Sant Joan, per part dels Diables, amb la col·laboració de Ben Xops.

Després de l’encesa començarà un concert del grup Froy Lands i per a completar la nit més curta de l’any hi haurà una sessió d’Edoka Regi DJ, sota l’organització de l’Ajuntament de la Seu. Hi haurà servei de bar ofert pels Diables de l’Alt Urgell.