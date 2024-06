Una seixantena de fallaires d’Alàs baixaran del serrat de les Peces la vigília de Sant Joan

Cartell anunciador de les falles d’Alàs 2024 (CCAU)

La baixada de les Falles d’Alàs s’ha instal·lat amb força al calendari festiu de la comarca de l’Alt Urgell per a omplir de llum la nit de Sant Joan a la plana de l’Urgellet. Un any més, els fallaires d’Alàs, una seixantena en total, ho tenen tot a punt per a encendre les seves falles amb el foc del far del serrat de les Peces, el proper diumenge, dia 23 de juny, a les 22 hores.

La festa d’enguany, que inclou la recuperació del Ball Pla d’Alàs, animat pel músic i dinamitzador cultural Ivan Caro i ballat pels fallaires un cop hagin arribat a Alàs, incorpora un concert i danses tradicionals a càrrec del grup La Sonsoni, a partir de les 23 hores, i un concert i ball de fi de festa amb l’Orquestrina Trama a partir de mitjanit.

L’esdeveniment que se celebrarà diumenge vinent a la població d’Alàs, arriba amb força a la seva quarta edició i camina decididament cap a la seva consolidació dins del calendari fallaire del Pirineu català, amb una celebració que és l’única d’aquestes característiques de la comarca de l’Alt Urgell. La festa va començar a prendre forma a partir de la iniciativa del col·lectiu de veïns d’Alàs, arran de la descoberta de l’esment més antic de les falles del Pirineu en un document referit al serrat de les Peces, dins del municipi d’Alàs i Cerc, datat l’any 1543. Des de l’any passat, aquest col·lectiu de veïns s’ha agrupat en l’Associació Cultural dels Fallaires d’Alàs, que ha pres el relleu a l’Ajuntament i al Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) com a ens organitzadors de la baixada, per bé que hi segueixen col·laborant activament, junt amb l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el Parc del Cadí Moixeró.

La baixada de les Falles d’Alàs implica un centenar de veïns del municipi d’Alàs i Cerc entre fallaires i voluntaris que assumeixen totes les complexitats organitzatives de l’esdeveniment. Hi participen també els més menuts, que s’incorporaran a la corrua dels fallaires veterans en el darrer tram de la baixada i arribaran tots plegats a la plaça d’Alàs per a encendre conjuntament la foguera amb les seves falles.