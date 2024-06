Els campionats dels Petits Estats d’Europa d’escacs, a Andorra

Un tauler d’escacs (iStock)

Andorra acollirà, del 23 al 29 de juny, els campionats dels Petits Estats d’Europa d’escacs a la sala Ària del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’esdeveniment comptarà, per primera vegada, amb dos tornejos que es disputaran paral·lelament: el 5è campionat individual dels Petits Estats d’Europa i el 2n campionat femení dels Petits Estats d’Europa.

Les competicions compten amb la participació de jugadors i jugadores de deu federacions diferents -Andorra, Guernsey, Illes Fèroe, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, San Marino i Xipre-. El jove Mestre FIDE, Serni Ribera (2341 FIDE), és el representant andorrà -i encapçala la classificació inicial- en el 5è campionat individual dels Petits Estats d’Europa.

Quant al 2n campionat femení dels Petits Estats d’Europa, tres jugadores són les representants del Principat: la Mestre FIDE femenina, Andrea Henderson (1966 FIDE), Júlia Muratet (18134 FIDE) i Ariadna de la Riva (1774 FIDE).

La inauguració és avui dissabte, 22 de juny, i l’esdeveniment també tindrà activitats paral·leles perquè els escaquistes i acompanyants puguin conèixer la cultura i les tradicions d’Andorra amb una visita guiada a Casa de la Vall i un tour pels llocs més emblemàtics d’Andorra la Vella. Ambdues competicions es disputaran a un sistema lliga -tots contra tots-, amb un total de 10 escaquistes i un ritme de joc de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada fins al moviment 40 i 30 minuts més fins a finalitzar la partida.

El campionat començarà el diumenge, 23 de juny, i es disputarà una ronda per dia –a les 15 h-, a excepció de dilluns 24 i dimecres 26 on hi haurà doble ronda -a les 9 h i a les 16 h-. Així mateix, Andorra serà l’organitzador del 1r torneig llampec femení dels Petits Estats d’Europa, que tindrà lloc el divendres, dia 28 de juny, a les 22 hores, amb partides de fins a tres minuts. La darrera ronda i la cloenda se celebraran el dia 29 de juny i comptaran amb la presència d’autoritats internacionals dels escacs.





Tota la informació es pot trobar al web de l’esdeveniment i a Chess-Results.