Neu i vent fort en cotes altes

A partir d’aquest dimecres al vespre arribarà un front associat a la pertorbació Pedro que portarà precipitacions. Al principi nevarà a partir dels 1.800 metres, però durant la matinada la neu anirà baixant fins als 1.200 metres. A primeres hores del dijous podria arribar a nevar pràcticament a qualsevol cota.
Dijous al matí, la precipitació es concentrarà sobretot al nord del país i la cota de neu tornarà a pujar a 1.200 metres. Es preveuen acumulacions importants de neu a la muntanya: fins a 30 centímetres als cims del nord, uns 15 centímetres a 2.000 metres, entre 5 i 10 centímetres a 1.500 metres i fins a 3 centímetres cap a 1.200 metres.
El vent també serà fort. Bufarà del nord-oest i pot arribar als 70 km/h als fons de vall i fins als 100 km/h als cims. El moment de més intensitat serà la nit de dijous a divendres.
El perill d’allau és marcat (nivell 3) per sobre dels 2.200 metres i moderat (nivell 2) a la resta del país. Això vol dir que hi ha força risc, sobretot en zones altes.