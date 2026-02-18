La Seu col·labora en el nou corredor humanitari cap a Ucraïna que promou Sor Lucía Caram

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell col·laborarà en la ‘Caravana de la Bondat’ cap a Ucraïna. Així ho han anunciat aquest migdia de dimecres, en roda de premsa, Jordi Mas, regidor de Solidaritat i Cooperació, Pere Mentruit, membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu. Aquesta col·laboració es concreta en una aportació econòmica de 800 euros, a través d’un acord entre la Fundació del Convent de Santa Clara, entitat que promou aquesta iniciativa solitària, i el mateix Ajuntament. Amb aquests diners, l’Ajuntament apadrina una de les ambulàncies que formen part d’aquesta nova caravana solidària i que conduirà el mateix Pere Mentruit fins a Odessa, zona d’Ucraïna greument castigada per la guerra.
Jordi Mas ha explicat que des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu “no només realitzem una aportació econòmica sinó també és una manera de donar suport a aquesta tasca solidària ingent que porta a terme Sor Lucía Caram”. Mas ha afegit que “la Seu també vol estar als llocs on hi ha injustícies, on hi ha guerres i, per tant, el nostre granet de sorra va amb aquesta línia, amb aquesta acció que fem”.
El regidor de Solidaritat i Cooperació també ha avançat que RàdioSeu connectarà amb aquesta caravana solidària durant el trajecte entre Barcelona fins arribar a Ucraïna per a donar a conèixer allò que estan vivint les persones voluntàries d’aquest corredor humanitari.
Per la seva part, Pere Mentruit, ha manifestat que “és un privilegi que Sor Lucía em proposés d’acompanyar-la, i és un orgull poder representar la nostra ciutat arreu. La Seu sempre ha estat una ciutat solidària i oberta, i per això us dono les gràcies a tots”.
Mentruit també ha volgut subratllar que amb la Caravana de la Bondat “no hi anem a posar fi a una guerra; hi anem a ser-hi, a escoltar, a mirar als ulls i a dir amb la nostra presència que no estan sols. Portarem ajuda, sí, però sobretot una cosa que no pesa a les mans i que, en canvi, pesa molt al cor: humanitat”.
El membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu també ha avançat que el Bisbe d’Urgell ha ofert la possibilitat que joves d’Ucraïna puguin gaudir d’unes vacances a la Seu, oferint les instal·lacions del Seminari Diocesà. “Per a la integració social d’aquests joves que necessiten un escalf i un caliu humà. Avui que comencem la Quaresma, com a signe de solidaritat cristiana, l’Església urgellenca es posa al servei dels més necessitats i vulnerables de la societat. Animem a col·laborar en aquest projecte”.
La 42a caravana solidària es prepara per a sortir de Barcelona cap a Ucraïna aquest pròxim divendres, 20 de febrer. La caravana s’emmarca en el quart aniversari de la invasió russa.
21 vehicles per a salvar vides
Un total de 21 vehicles, dels 15 son ambulàncies, i una cinquantena de persones entre conductors i altres voluntaris, portaran fins a Odessa (Ucraïna) 15 generadors elèctrics, 3 palets de medicaments, desfibril·ladors, motxilles d’emergència mèdica, sacs de dormir i ajuda humanitària diversa a la zona de conflicte. Val a dir que un grup d’aquesta caravana viatjarà fins a la ciutat d’Odessa per a portar tot aquest material.
Aquesta caravana també tornarà 4 persones ferides ja recuperades, i s’emportaran cap a Catalunya 4 ferits més.
Aquesta fita és possible gràcies a la implicació de la societat civil, fundacions i el sector empresarial mitjançant donacions i finançament de material.
Sor Lucía Caram subratlla la importància crítica d’aquesta ajuda: “Cada ambulància salva unes 100 vides”. Tanmateix, ha alertat sobre la situació actual del conflicte, lamentant que la “solidaritat compulsiva” dels primers dies hagi derivat en una preocupant “fatiga mediàtica”.
Sortida i benedicció institucional
La caravana iniciarà el seu viatge aquest divendres, a les 10.30 hores, des de la plaça de la Sagrada Família de Barcelona. Abans d’emprendre la marxa, el Cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, oferirà una pregària i la benedicció dels vehicles i els seus conductors.
La campanya s’organitza coincidint amb els quatre anys de resistència ucraïnesa davant l’agressió russa, buscant mantenir viva la flama de l’ajuda humanitària en un context de desgast informatiu.