Teatre, a la Seu, amb l’obra “El Parc”

El Teatre-Cinema Guiu serà l’escenari, aquest dijous vinent, 19 de febrer, de l’obra de teatre ‘El Parc’, protagonitzada per Miquel Sitjar i David Olivares. L’acte, organitzat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, tindrà lloc a les nou de la nit. “Cada tarda, en Raül i l’Eduard porten els fills al parc després de l’escola. Entre gronxadors, entrepans de xocolata i discussions al xat del col·legi, aquests dos pares converteixen el banc d’un parc infantil en un autèntic escenari de comèdia”.
L’obra, dirigida per Carme Pla, retrata amb humor i tendresa la relació entre ells, dues persones molt diferents: un psicòleg divorciat i un pare novell d’esperit “ecoconscient” que comparteixen confidències, frustracions i moments delirants. La representació explora els nous models de família, les vulnerabilitats masculines, les contradiccions de la criança moderna i la necessitat de trobar companyia i sentit al mig del caos quotidià.
La compra d’entrades es pot fer a través de la plataforma Codetickets o de forma presencial a Turisme Seu. El preu en venda anticipada és de 12 euros i de 15 euros a taquilla.