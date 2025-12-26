La cuina, no ens enganyem, té molt de tradició familiar, prescripció professional i, perquè no dir-ho, manies personals. Tothom enceta el pelat dels ous durs trencant la closca tot picant l’extrem més ample contra el taulell de la cuina? Doncs els que no ho feu, heu de saber que allà hi ha la cambra d’aire que, amb el pas del temps, augmenta de volum i, per tant, garanteix que el cop no malmetrà la clara i permetrà retirar el tel que envolta l’ou.
Dic això perquè, si feu cas dels llibres d’autoajuda culinària que cada dia són més, podreu constatar que hauríem de capgirar la nevera. Modificar l’espai destinat a molts tipus d’aliments tenint en compte les observacions, més que raonables, que alguns prescriptors ens transmeten. I tot, partint d’un concepte. La distribució de la temperatura de l’aire a l’interior. Perquè tots sabem que l’aire més fred és més pesant. I tots veiem que la zona on la temperatura varia més és la de la porta del frigorífic. I malgrat això, continuem posant les verdures i fruites a la part inferior de l’electrodomèstic i els ous a la part interior de la porta. Sense adonar-nos que el concepte de nevera ja ha fet el seu capgirament i els congeladors ja no són a la part de dalt com els de la nostra infantesa, sinó a la part de baix. I aïllats del compartiment superior un cop convençuts que aquells congeladors encastats a la part superior de la cavitat, no eren energèticament interessants.
Només un exemple. Els aliments crus (els més delicats) són els que necessiten temperatures menors. Malgrat això, continuem posant-los a la part alta mentre fruites i verdures, que reclamen fresca i no fred, ocupen la part inferior, generalment els calaixos, on es concentren el fred i la humitat que tant reclamen les carns i els peixos.
Reflexionem una mica. I pensem també la manera de distribuir els aliments en horitzontal atenent la regla PEPS que ens recorda que el Primer que Entra és el Primer que ha de Sortir. Encara que això ens faci remenar la nevera cada cop que tornem del mercat o del súper. El nostre gaudi gastronòmic ens ho agrairà.