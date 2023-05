Neix la Duatló Familiar restant importància al vessant competitiu

Kevin Poulet i Jordi Serracanta presentant la Duatló Familiar (Eduard Comellas)

La Duatló Familiar la Massana-Ordino s’estrena el pròxim diumenge 4, de juny, amb l’objectiu de convertir-se en una cita anual per a fomentar l’esport entre els més petits, rebaixant la vessant competitiva. Així ho han explicat els consellers de les dues parròquies, Jordi Serracanta i Kevin Poulet, que asseguren que davant l’amplia oferta de competicions de muntanya, els dos comuns han volgut crear un nou producte en què els infants siguin els protagonistes. No hi haurà límit d’edat per tal que s’hi pugui inscriure la família sencera.

L’esdeveniment esportiu va ser concebut l’estiu passat, però es va decidir ajornar-lo fins aquesta primavera, a causa del mal temps. Els participants sortiran en bicicleta des de la plaça de les Fontetes i arribaran fins a la plaça de la Closa d’Ordino, on deixaran les dues rodes per a començar l’itinerari a peu en direcció a Segudet. Hi haurà dos recorreguts: el curt, de 4,2 km en bicicleta i 3 km a peu; i el llarg, de 4,4 km en bicicleta i 6 km a peu.

La duatló curta s’ha de fer en família, amb un mínim d’un adult i un infant; la llarga es pot fer sol, amb parella o amb grup, cadascú pot triar el que més li vingui de gust. Això sí, és obligatori que els menors d’11 anys vagin acompanyats.

La inscripció serà gratuïta fins els 11 anys i a partir dels 12 el preu és de 10 euros. El cost inclou la samarreta i el dinar, al qual també s’hi poden apuntar els qui no han fet la cursa, per un preu de 8 euros.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar online a www.eventselit.com.