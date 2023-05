Gran participació a la 16a Escanyabocs

Sortida de la cursa trail de l’Escanyabocs 2023 (Aj. la Seu)

La setzena edició de l’Escanyabocs, que ha celebrat aquest cap de setmana la Seu d’Urgell, ha obtingut un total de 794 participacions individuals en les diferents proves: 245 dones i 549 homes. La valoració de la 16a edició de l’Escanyabocs que es fa des del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell “és molt positiva”, afirma Carlos Guàrdia, tinent d’alcalde i regidor d’Esports, “tant des del punt de vista de la participació com de la implicació de tots els agents que hi prenen part”.

Guàrdia subratlla que enguany s’ha comptat amb 800 participacions globals, “xifra que demostra, novament, que es tracta d’un esdeveniment molt consolidat, arrelat a escala territorial i amb una participació important d’altres indrets del país i d’Andorra.

Per al regidor d’Esports “tot i que no és una qüestió quantitativa, sí que voldria destacar el pes que està prenent el format mini de l’esdeveniment, MiniEscanyabocs, atès que enguany hi han pres part prop de 70 infants, d’entre 8 i 13 anys. Això demostra l’interès per les modalitats esportives en el medi natural”. Des de l’organització es vol agrair la implicació del teixit associatiu per a dur a terme aquest esdeveniment esportiu a la natura: “ha estat clau”. Val a dir al respecte que cada prova està dissenyada, des del primer moment, per una entitat vinculada a una determinada prova. “Això es tradueix en una major implicació i, de retruc, en una motivació perquè any rere any les propostes siguin noves i diferents”, recalca Carlos Guàrdia.

Cal recordar que la diversitat que caracteritza l’Escanyabocs es tradueix en una complexitat des del punt de vista logístic que requereix de la implicació, esforç, treball i dedicació de moltes persones i col·lectius (institucions, entitats, esportistes, voluntaris, propietaris, col·laboradors i patrocinadors). Per tant, rebla el regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, “voldríem agrair a tothom que ha fet possible una nova edició d’aquest esdeveniment multiesportiu i singular del Pirineu”.





Xifres de participació per proves

Per proves, a la cursa de BTT hi han pres part 239 ciclistes; la cursa trail ha comptat amb 239 participants; la marxa nòrdica 90 persones; l’orientació nocturna 62 participants; el raid d’aventura 81 esportistes; la prova Mini Escanyabocs 68 joves; i l’open d’escalada hi han pres part 15 esportistes.





Guanyadors Escanyabocs de Ferro 2023

Pel que fa a l’Escanyabocs de Ferro, única prova competitiva d’aquesta competició a la natura, han fet podi els següents esportistes:

Escanyabocs de Ferro Femení

1a classificada: Maria Miró (97 punts).

2a classificada: Sílvia Martos (81,50 punts).

Escanyabocs de Ferro Masculí

1r classificat: Bernat Gabarró (92 punts).

2n classificat: David Ribes (87 punts).

3r classificat: Miquel Vinyoles (74 punts).

Les classificacions de totes les proves es poden consultar a www.escanyabocs.com