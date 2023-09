Neix ‘Festimariu’, un festival d’art i cultura a Estamariu

Presentació del ‘Festimariu’, un festival d’art i cultura a Estamariu (RàdioSeu)

El cap de setmana vinent, 9 i 10 de setembre, Estamariu s’omplirà de música, cinema, jocs, tallers, exposicions, xerrades i debats, amb el Festimariu. El programa, que està dissenyat per a tots els gustos i edats, també inclourà artesania i de gastronomia, a més d’activitats de coneixement compartit i d’intercanvi. Totes les propostes seran gratuïtes.

L’esdeveniment el promou la Fundació Planes Corts i es durà a terme a l’aire lliure i en espais emblemàtics. “Estem convençuts que la cultura arrela les persones al territori, i per això hem organitzat el Festimariu, un festival en què la cultura n’és l’eix transversal“, ha afirmat el seu president, Joan Planes. I ha afegit: “L’entenem com a art, música i literatura, però també com natura, boscos, camins, pastures i horts; ens basem en el respecte a la tradició i a la comunitat, i en la premissa que és un poderós element de transformació i innovació”.

El festival comptarà amb la implicació d’institucions públiques com l’Ajuntament d’Estamariu o l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA); i entitats com l’Escola Folk del Pirineu i el col·lectiu l’Aparador, a més de persones d’Estamariu i Bescaran que tenen una vinculació directa amb la cultura: escriptors, fotògrafs, pintors, escultors i cineastes. Segons ha declarat Joan Planes: “som ferms defensors de la suma d’esforços públics, privats i personals per al desenvolupament dels territoris”.





Programa musical i artístic

Pel que fa a la música, s’ha programat concerts a l’aire lliure amb tres formacions folk de joves de l’Alt Urgell que porten la música del Pirineu a manifestacions culturals d’arreu. Són els grups Magari (Liv Hallum i Ivan Garriga), Baridà Sons Fers (Georgina Fàbregas, Erika Weigand i Mariona del Carmen) i Dijazzonic (Marc del Pino i Josep Vilarrubla). A Sant Vicenç d’Estamariu es podrà gaudir del concert ‘Mont Cau’, l’últim treball del músic urgellenc Arnau Obiols. D’altra banda, diumenge al vespre, també a l’església de Sant Vicenç, està previst un concert de música clàssica interpretat per Patricia de No (flauta), Sergi Claret (violí) i Jordi Claret (cello), amb peces de Haydn, Bach, Gluck, Lachner, Piazzolla i Gardel.

Els artistes plàstics del col·lectiu l’Aparador, als quals se sumen altres pintors i escultors de l’Alt Urgell i la Cerdanya, també presentaran una exposició col·lectiva al nou museu que la Fundació ha impulsat a Estamariu, a més d’una instal·lació conjunta de peces artístiques que han treballat individualment amb la base d’un mateix carretó com a objecte de partida. D’altra banda, les façanes del poble seran el suport d’una exposició fotogràfica de grans dimensions anomenada “La Bellesa d’Estamariu”. La fotògrafa Gemma Pla, de Tucutunfotografia, ha retratat les persones d’Estamariu més grans de setanta anys i ha construït un mosaic de mirades, pensaments i expressions en blanc i negre “que vestiran el poble amb la bellesa de la vellesa”.

La directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, ha incidit en el fet que “en el programa s’ha buscat incloure les diverses vessants que pot tenir la cultura, més enllà de les arts, la música o la fotografia i mostrant també l’entorn i la forma de vida al món rural”.





Debat sobre ruralisme i projeccions cinematogràfiques

L’església de Santa Cecília acollirà el diumenge, dia 10, a la tarda, un debat literari sobre ruralisme en què hi participaran tres escriptores del Pallars i un escriptor de l’Alt Urgell: Vanessa Freixa, autora de l’assaig Ruralisme; Meritxell Nus, poetessa; Ivet Eroles, novel·lista, i Albert Villaró, historiador i novel·lista. A la plaça de Santa Cecília s’hi instal·larà una petita mostra d’artesania de muntanya i la llibreria ambulant la Barraca.

La plaça de la Font Vella es convertirà dissabte a la nit, a partir de les 22 hores, en un cinema a la fresca on es presentaran dues pel·lícules inèdites: La nit dels Òscars, basada en l’experiència dels disset nois i noies que durant l’estiu van participar al Casal d’estiu d’Estamariu, i el migmetratge Malibú Plage, una coproducció de la Fundació Fluidra i The Cast, dirigida per Joan Gil, basada en un drama familiar a Thiaroye, un barri de Dakar, al Senegal, que condueix a la construcció d’una piscina per part de la Fundació Fluidra.





Tallers i gastronomia

Les artistes del Taller Tartera dirigiran un taller participatiu a l’era de cal David adreçat a persones de totes les edats. Els participants faran un ex-libris, una marca o segell que s’utilitza per a identificar els llibres a través del linogravat, una tècnica de gravat en relleu. També a cal David, el Joan i l’Àngels —professionals del sector audiovisual— obriran les portes de casa seva, on han habilitat una petita sala de cinema, i projectaran algunes pel·lícules del director John Ford, per commemorar el 50è aniversari de la seva mort.

La plaça Major acollirà l’apartat més gastronòmic, amb un conjunt de parades on els visitants podran fer un mos o un beure, a més d’una instal·lació de jocs interactius per a totes les edats anomenada Jocs al Quadrat, de la mà de la Tribu Juganera.

Joan Planes ha manifestat el seu convenciment que la cultura i la identitat ocupen un lloc prioritari en el projecte de desenvolupament d’un territori. El fet que el nou museu impulsat per la Fundació obri les seves portes amb una exposició col·lectiva d’artistes pirinencs és, segons ha declarat Planes, “el millor que ens podria passar”. L’alcaldessa d’Estamariu, Pilar Melsió, s’ha mostrat satisfeta pel fet que el festival pretén donar “un nou impuls al municipi i al conjunt de la comarca” i ha agraït la implicació de la Fundació Planes Corts i dels veïns del poble.





Programa complet