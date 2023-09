La Trobada d’Urgells celebra enguany la cinquena edició

Cartell de la trobada d’Urgells 2023 (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell serà escenari aquest divendres, 8 de setembre, de la cinquena edició de la Trobada d’Urgells. Els actes començaran a les set del vespre amb una ofrena floral a Santa Maria d’Urgell, a la catedral urgellenca. També està previst un joc de descoberta i una fotografia conjunta de totes les participants.

La tradició, promoguda per un grup de persones que tenen el nom d’Urgell, patrona de la ciutat, va iniciar-se l’any 2019 i se’n fa difusió a través del correu electrònic i a les xarxes socials. El dia escollit per a la jornada, el 8 de setembre, és el dia de les mare de déus trobades.

Les organitzadores tenen constància que més d’una seixantena de persones tenen actualment el nom d’Urgell. La majoria són de l’Alt Urgell o bé tenen vincles familiars amb la comarca, però també se n’ha localitzat a Barcelona i a Granollers. A més a més, també hi ha homes que es diuen Urgell, però en aquest cas el motiu del seu nom no és per la patrona de la Seu d’Urgell sinó per la comarca de l’Urgell.





Record de la celebració

Seguint amb la tradició de tenir un record per a commemorar cada edició de la Trobada d’Urgells, aquest any està disponible una bosseta-necesser amb el logotip oficial ‘Em dic Urgell’, al preu de 10 euros. Es pot reservar i pagar a la botiga del Menja’t l’Alt Urgell, a la plaça Patalín.





Orígen del nom d’Urgell

Urgell (o Maria d’Urgell) és un nom femení d’advocació mariana a la Mare de Déu d’Urgell. Originalment, els prenoms derivats d’advocacions marianes completaven el nom de Maria, fins que han pres significat per ells mateixos. Segons explica Joan Coromines, el nom és d’origen preromà i interpreta que el seu significat es relacionaria amb la presència d’aigua, cosa que és versemblant si es té present l’origen específicament pirinenc del topònim i l’entorn natural de la Seu, on hi conflueixen els rius Segre i Valira. De fet, en llengua basca, ‘ur’ significa ‘aigua’.

A banda de la Seu, la denominació ‘Urgell’ també apareix a les poblacions de Bellcaire i Bellmunt (a la Noguera) i de Bell-lloc i Ivars (al Pla d’Urgell). Aquestes dues comarques, juntament amb d’altres com l’actual Alt Urgell, havien format part del Comtat d’Urgell, instaurat l’any 785 i que va tenir entitat pròpia fins al 1413.